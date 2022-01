Miguel Ángel Silvestre desvela la conversación que tuvo con su madre sobre Cristina Pedroche al verla en las Campanadas

Cristina Pedroche está viviendo un inicio de año duro. Tras las Campanadas, la presentadora ha publicado un emotivo post en su cuenta de Instagram en el que desvelaba que estaban siendo unos días muy difíciles para ella: "Hay comentarios o gestos que me llegan y me hacen sentir mal. Mal no, muy mal".

Tras publicar este extenso mensaje donde se desnudaba emocionalmente por completo, miles de usuarios y distintos compañeros y personalidades llenaban la publicación de la presentadora con mensajes de apoyo.

Entre tantos comentarios ha destacado el del actor Miguel Ángel Silvestre, quien compartía con Pedroche la conversación que tuvo con su madre tras verla en pantalla:

"Cristina, yo te vi con mi madre y de repente le dije:

-Mama, mira que guapa, mira que… que…bonita…esta.

-Si cariño, esta guapísima.

-Ya mama, pero me refiero a Ella, es… Preciosa por dentro, que luz tan bonita tiene, que energía, que verdadera es… que Todo!

-Si, esta radiante… Es la bomba esta chica!"

El mensaje de Miguel Ángel Silvestre a Cristina Pedroche // Instagram

El mensaje de la conversación entre el actor y su madre acumula ya más de 1.800 likes. Pero Miguel Ángel Silvestre no ha sido la única ‘celebrity’ que ha querido mostrar su apoyo a Pedroche: "Eres una mujer trabajadora, simpática y un cañón. Y eso escuece a mucha gente. Siento mucho que tengas que leer tanto vómito de personas aburridas o malas. Espero que en unos días desaparezca esa sensación y te vengas arriba, porque vales mucho. Un beso", le escribió Sara Sálamo.

"No sé de qué hablas. Yo solo vi una mujer ilusionada y comprometida haciendo su trabajo lo mejor posible. Las opiniones son como los culos, Todo el mundo tiene uno. Felicidades y gracias. No pierdas ni un segundo en historias", le respondió Alejandro Sanz.

"Estabas (y eres) Preciosa! y valiente y divertida y talentosa; y eso, no lo puede cambiar ningún comentario, por dañino q intente ser. A seguir!!! Fuerza bonita! ❤️", le ha animado la actriz Esther Acebo.

Por su parte, Dioni de Camela le ha animado a no hacer caso a las críticas y a centrarse en la gente que le apoya y le quiere: Cris, para much@s yo siempre seré el gitano, analfabeto, inculto, criado en chabolas y que hace música chafardera. ¿ Y sabes que te digo? Pues que mientras yo tenga en mi vida y en mi corazón personas como tú de buenas... las opiniones de la gente mala y negativa me la refanfinfla. Cris... ole tu y tu familia. Os quiero".

A estos mensajes, se suma una extensa e importante reflexión de Beatriz Luengo, y mensajes de cariño de su estilista Josie, la cantante Lola índigo, la medallista olímpica Ana Peleteiro o su compañero Miki Nadal, entre muchos otros.