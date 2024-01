Miguel Bernardeau reflexiona sobre la ruptura con Aitana: "Bajé a los infiernos"

Hace poco más de un año, llegaba la terrible noticia de la ruptura de Aitana y Miguel Bernardeau , semanas después del estreno de su serie La última. Los dos se mostraron muy discretos y nunca llegaron a confirmarlo como tal, especialmente el actor, que ha huido de los medios para no hablar de su vida privada.

Mientras la cantante iniciaba -y terminaba- un romance de un año con Sebastián Yatra, el hijo de Ana Duato no ha tenido más parejas oficiales, más allá de rumores con Greta Fernández o Ester Expósito.

De forma inesperada, Miguel ha roto su silencio en plena promoción de la serie El Zorro en una entrevista con Esquire, donde ha detallado lo duros que fueron los meses posteriores a la ruptura con la catalana. Una de las primeras decisiones que tomó fue viajar a Islas Mauricio porque su sueño era ver ballenas en su hábitat natural.

"Fue muy potente a nivel emocional", ha confesado, señalando que pensaba que iba a ser bonito y acabó siendo "extremadamente triste".

"Recuerdo bajar a unos 25 metros de profundidad y nos quedamos la hija de la ballena y yo solos, ella se estaba moviendo. La miré a uno de los ojos, ella me miró y la mirada era de pánico. Salí del agua llorando. Ahí aprendes, y ya sé que esto se ha dicho mucho, que eres menos importante de lo que crees. Y que esto no es tuyo. ¿Qué haces tú aquí?", ha detallado el madrileño.

Al salir del agua, ha recordado, se pasó media hora "llorando a moco tendido". "Esos días bajé muchas veces muy fuerte, por sentir la adrenalina, y en un momento dado, nuestro guía, que era un tipo muy simpático, me dijo: 'No sé por qué estás haciendo esto pero no es por la razón correcta'. Y eso me rompió. Se me juntó todo. Y entendí. No estoy aquí ni por la ballena ni por nada de esto, estoy aquí por otra cosa. No he venido para entrar, he venido para salir", ha aclarado.

"No lo elegí. Creo que eso es lo que me hizo bajar a los infiernos"

Y precisamente de lo que quería salir era de "una ruptura muy pública" y quería "reencontrarse con 'su actor', su persona y redirigir su vida". Se trata de la primera vez que Miguel menciona -indirectamente- a Aitana desde finales de 2022.

El silencio provocó que muchos lo vieran como alguien "frío y arrogante", pero ha reconocido que se trató de "un escudo para esconder inseguridades"

"Preferir que nadie vea ciertas cosas de cómo soy realmente aunque piensen que soy de esa manera. Tampoco es una elección, es que me convierto en una persona seria cuando tengo vergüenza, cuando estoy inseguro, cuando estoy mal…", ha subrayado.

Incluso su vida se puso patas arriba porque se vio expuesto a una gran exposición mediática, algo que no quería: "No lo elegí. Creo que eso es lo que me hizo bajar a los infiernos, por así decirlo. Y sí, es verdad, desde ahí me he reenamorado de una forma muy bonita de mi profesión porque es lo que me ha ayudado a recuperar la ilusión".

