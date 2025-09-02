Miley Cyrus, crítica con la industria junto a su familia: "Los números son para las matemáticas, no para la música"

Miley Cyrus está más unida a su familia que nunca. Después de su reconciliación pública con su padre, Billy Ray Cyrus, la artista se ha convertido en portada de la revista The CUT junto al resto de mujeres de su familia.

Bajo el nombre de 'La historia real de las mujeres Cyrus' Miley posa y conversa con sus hermanas Noah y Brandi y su madre Tish. Juntas han dejado claro que tienen muy buena relación, y han compartido en una charla algunos secretos de la familia.

Son muchos los entresijos que las Cyrus han abordado públicamente, dejando claro que son una familia con sus más y sus menos. Así, Miley le ha echado en cara a su madre que siempre ha estado contenta con los novios de la artista por ser atractivos.

Por otro lado, el gran vínculo entre hermanas es entre Miley y Noah, la pequeña y también artista. Juntas han abordado algunas anécdotas, como que la actriz de Hannah Montana fue la que le enseño la música de Lady Gaga a su hermana a los ocho años. Además, la intérprete de July ha asegurado que jamás se ha sentido avergonzada por nada que haya hecho Miley Cyrus, ni siquiera en su época más conflictiva.

Y de manera más profunda, Miley Cyrus ha abordado lo que opina de la industria musical actual. Y es que desde hace un tiempo la cantante se distancia de los hits y se centra en hacer música que la represente, como es su último álbum Beautiful Things. De hecho, la intérprete de Flowers comparte la filosofía como artista de ser fiel a una misma, y engloba en ello a su hermana Noah, también cantante.

Miley Cyrus, en contra de la música 'rápida'

"Queremos hacer música impactante, no música basada en números. Hoy en día, la música va y viene tan rápido que no hay muchas canciones que tengan un gran impacto en la gente porque son simplemente desechables", defiende la autora de Breaking Ball.

Asimismo, analiza: "La música debería ser sobre recuerdos, no sobre números. No conozco ningún número en las listas de éxitos de Neil Diamond, ni nada de Bob Seger. Los números son para las matemáticas, no para la música".

Miley insiste en que el alcance no es lo más importante: "La crítica y la opinión no siempre importa en la música, los escultores no tienen al comprador en su hombro diciéndoles qué hacer, me gusta crear mi arte y publicarlo".

De la misma forma, la también actriz apunta: "Hay una línea entre critica constructiva y la libertad en tu creatividad y expresión artística".