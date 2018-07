Miley Cyrus explica por qué enseña los pechos

Con una peluca de rastas rubias y un look de lo más extravagante compuesto por unos pantalones y una capa brillante de colores, Miley Cyrus entraba en el plató del show de Jimmy Kimmel como invitada estrella debido su papel como presentadora en los próximos MTV VMA.

Pero lo que más llamó la atención de su modelito fue sus pechos al aire cubiertos por unas pezoneras en forma de corazón, motivo por el cual la cantante explicó por qué le gusta enseñar los pechos a partir de una anécdota con Paul McCartney en el que el músico se encontraba incómodo al hablar con Miley llevando muy poca ropa en un evento:

"Tuve que presentar a Joan Jett en el Salón de la Fama del Rock y cuando nos acercamos a hablar con Paul McCartney me di cuenta de que no sabía cómo dirigirse a mí. Yo tampoco sé cómo dirigirme a Paul McCartney, así que cuanto más incómodo estaba él más cómoda me sentía yo. A veces (vestirse así) es una buena forma de romper el hielo. Puedes decir algo como: ‘Deja de mirarme las tetas’, y la conversación seguirá su curso”.

¡Así que duda resuelta! Parece ser que a Miley le gusta llevar tan poca ropa solo para hacer mñas fluidas las conversaciones. Bromas a parte, la cantante explicó que lo que le molesta a la gente no son los pechos, sino los pezones:

"Lo que he aprendido es que el ser humano no tiene miedo de los pechos, el problema está en los pezones. Si yo enseño mis pechos nadie tiene ningún problema, pero que los pezones estén cubiertos con algo es necesario. A Estados Unidos no le molestan las tetas, lo que no les gusta son los pezones. Pero es lo que hay. Es una locura porque el pezón lo tiene todo el mundo y no lo puedes enseñar, pero la parte que no todo el mundo tiene, si puedes enseñarla. Nunca he entendido cómo funciona esto".

Miley Cyrus es una de las celebrities más activas con el movimiento Free The Nipple en el que denuncian que no pueda mostrarse los pezones femeninos en las redes sociales, pero si los masculinos.