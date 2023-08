Miley Cyrus habla por primera vez de la relación con su padre y del origen de su distanciamiento

Miley Cyrus ha decidido hablar de su padre por primera vez. La cantante de 31 años, que rompió con Billy Ray Cyrus a principios de 2022, tras la separación de la estrella country y Tish Cyrus y tras confirmarse la relación de este con su compañera en Hannah MontanaFirerose, se ha sincerado sobre su progenitor y los motivos que llevaron a su distanciamiento.

En el especial Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (Backyard Sessions), estrenado con motivo del lanzamiento de Used To Be Young, la canción en la que reflexiona sobre su pasado, la cantante ha hablado sobre sus diferencias y cómo estas han motivado esa ruptura.

"Mi papá creció al revés que yo. Yo me crie sobre un escenario, con una familia muy unida y viviendo todos bajos el mismo techo. Crecí financiera y emocionalmente estable y creyendo en mis relaciones. Y eso es algo que mi papá no tenía. He visto cómo eso afecta a mucha gente que pasa de no tener nada a todo. Es un lugar realmente peligroso", apunta la cantante, que insinúa que Billy Ray Cyrus se ha visto flasheado por la fama y el dinero.

Miley Cyrus habla de números y de cómo estos pueden cambiar a una persona. "Ahí es donde la relación de mi padre y la mía con la fama y el éxito es tremendamente diferente", señala la también actriz, que empezó su carrera en 2001 cuando tenía solo nueve años y que ya en 2003, con 11 años, rodó con Tim Burton la película Big Fish.

"El hecho de que se sintiera amado por un gran número de gente lo marcó emocionalmente más que a mí. Cuando él se siente especial o importante, es cómo curar una herida de la infancia, y por eso él siempre me ha hecho sentir como una estrella", continúa Cyrus reflexionando sobre la forma que tiene Billy Ray Cyrus de ver los éxitos y los números dista mucho de cómo la ve ella.

"Un número no cambia quién soy", dice la cantante, para la que los números son solo números y lo importante es lo que significan. Son la muestra de que la gente está disfrutando de su música.

Miley no oculta el distanciamiento que mantienen, pero tampoco se olvida de los grandes momentos vividos con su padre, que interpretó el papel de su padre en la serie Hannah Montana. "Tengo recuerdos maravillosos cantando con mi papá y aprendiendo y observando su voz y la forma en que usaba este instrumento", añade.

Cómo se contó la ruptura de Miley y Billy Ray Cyrus

Las declaraciones de Miley Cyrus coinciden con las declaraciones que una persona cercana a la cantante hizo a la revista Blast cuando se conoció la noticia.

Después de se confirmase el divorcio de sus padres y cuando Miley supo que su padre salía con Firerose, dos años más joven que ella y 33 menos que Billy Ray Cyrus, esta persona habló de una fuerte discusión entre padre e hija.

"[Miley] Le dijo que siempre sintió que él estaba tratando de sacar provecho de su fama, que se remonta a cuando interpretó a Hannah Montana en la televisión. Ella cree que Tish es quien la cuida. ¡Es una gran grieta que quizás nunca sane!", declaró esta fuente, que señaló también que la ruptura venía de antes pero que se dejaron de hablar en junio de 2022.

El acercamiento y vínculo que tiene con su padre también se pudo ver este mes de agosto cuando Miley Cyrus acudió a la boda de Tish Cyrus con el actor Dominic Purcell, en la que Miley ejerció de dama de honor.