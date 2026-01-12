Miley Cyrus, protagonista de los Globos de oro sin llevarse el premio: su destacado look y su reencuentro con Selena Gomez

Miley Cyrus era una de las favoritas para llevarse el Globo de Oro a Mejor Canción Original con Dream As One, banda sonora de Avatar: fuego y cenizas. Sin embargo, finalmente se alzó con el galardón Golden, la exitosa canción de Las Guerreras del K-Pop.

Sin embargo, pese a no ganar en su nominación Cyrus fue una de las protagonistas indiscutibles de la 83º edición de estos aclamados premios, gracias a su gran presencia, sus momentazos y su destacado look.

Un largo vestido negro de infarto

La artista llegó a los Globos de Oro dispuesta a arrasar, y lo hizo un espectacular look a cargo de Anthony Vaccarello y siguiendo su estilo 'rock chic'.

Con sus ya características gafas de sol puestas, la artista lució un vestido largo y negro de Saint Laurent con toques brillantes, escote pronunciado y mangas esculturales.

El conjunto lo completaba un collar de diamantes con un colgante de esmeralda de 15 quilates, pendientes de diamantes y un anillo a juego.

El reencuentro con Selena Gomez

Uno de los momentos más destacados de la gala fue el reencuentro nostálgico de Miley Cyrus con Selena Gomez. Mientras la primera estaba nominada a Mejor canción original, la segunda optaba a Mejor actriz de comedia por la serie Solo asesinatos en el edificio.

Y pese a no ganar ninguna de las dos, ambas protagonizaron un momento que no tardó en enternecer espectadores, pues las estrellas de Disney mostraron su cariño pese al paso de los años.

Una divertida presentación

Además de estar nominada, Miley Cyrus también presentó uno de los premios. Lo hizo junto a Pamela Anderson, y recurrió a su característico humor para anunciar a la ganadora de la categoría Mejor actriz de comedia o musical.

"En honor a la ganadora ya la tengo tatuada en mi cuerpo", expresó ante el micrófono la cantante de Flowers. "Aun no hemos anunciado a la ganadora", le señaló la actriz de Vigilantes de la playa, ante las risas del público. Y Cyrus lanzó: "Sí, tuve que tatuarme a todas solo para estar segura. ¿Quieres adivinar dónde está mi tatuaje de Bugonia?".

Ante la cómica negativa de Anderson, anunciaron en conjunto a Rose Byrne por su papel en Si pudiera te daría una patada.

Su primer encuentro con Jacob Elordi

Hace unos días, el actor Jacob Elordi confesaba que entre sus amores platónicos de la infancia se encontraba Miley Cyrus por su papel en Hannah Montana, y poco después pudo conocer a la actriz en la gala de los Globos de Oro.

Ambos actores mantuvieron una entregada conversación que captaron las cámaras y que no tardó en volverse viral.

Acompañada de su madre, Tish Cyrus

En esta ocasión Miley Cyrus no acudió a esta gala multitudinaria junto a su prometido, Maxx Morando, con quien sellará su matrimonio este 2026. Sin embargo, lo hizo del brazo de su madre, Tish Cyrus, con la que se dejó ver a lo largo del evento.