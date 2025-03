Måns Zelmerlöw, acusado de abuso y consumo de drogas por su mujer: "He permanecido en silencio demasiado tiempo"

Måns Zelmerlöw ganó Eurovisión 2015 con Heroes, y este año ha intentado representar de nuevo a Suecia en el festival —sin éxito—. Ante este resurgir mediático, su actual mujer Ciara Janson se ha visto en la necesidad de pronunciarse sobre su actual relación con el cantante.

Tras seis años de matrimonio —se casaron en 2019— y dos hijos en común, la pareja Måns Zelmerlöw ha anunciado a través de sus redes sociales haber pedido el divorcio. "He permanecido en silencio y he protegido a mi exmarido durante demasiado tiempo. Para detener la especulación, solicité el divorcio en el Reino Unido para mantener esto en privado. Como parece que eso ya no es posible, es importante que diga mi verdad y finalmente defienda mi posición", empieza diciendo.

"Espero que busque la ayuda que tanto necesita"

Así, Ciara Janson asegura que su objetivo es protegerse a ella y a sus hijos de los malos tratos del artista: "Mis hijos han sido y siempre serán mi máxima prioridad, y haré todo lo que pueda para protegerlos y ser la madre que merecen. No puedo permitir que mi familia viva en un ambiente hostil y esté expuesta al abuso de drogas, abuso emocional y físico, y a la infidelidad interminable nunca más", denuncia.

El objetivo de Ciara Janson con este comunicado es zanjar los rumores sobre su relación con Måns Zelmerlöw, proteger a sus hijos y alzar la voz contra los abusos. "Animo a cualquiera que esté en una situación similar a buscar ayuda y apoyo, y encontrar la fuerza para tomar el control de su vida. Todos merecen felicidad y libertad", asegura.

Al final, la mujer le dedica unas respetuosas palabras a su actual marido: "Le deseo a Måns lo mejor en sus futuros proyectos, y espero que busque la ayuda que tanto necesita. Mientras este capítulo se cierra, le deseo nada más que un camino hacia un mejor futuro". "Realmente aprecio todo el amor y apoyo durante este inevitablemente difícil momento", zanja.