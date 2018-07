La modelo de de Victoria's Secret, Candice Swanepoel, responde a los que le critican por mostrarse al natural tras dar a luz

Hace apenas un mes que una de las modelos más conocidas de la firma Victoria’s Secret , la surafricana Candice Swanepoel , daba a luz a su segundo hijo, Ariel . Y no fueron pocos los que, lejos de alegrarse, criticaron a la modelo por lucir su cuerpo con tripa ¡solo 12 días después de dar a luz!

La joven no pudo contener su rabia al ver los comentarios ofensivos hacia su físico, que le recriminaban no haber recuperado su físico en tiempo récord para poder lucirlo. Candice Swanepoel publicó entonces varios Stories en lo que defendía su derecho a sentirse bien consigo misma y a recuperarse de forma natural del radical cambio físico que supone tener un hijo.

La modelo de Victoria's Secret Candice Swanepoel después de dar a luz / Instagram Stories/@angelcandices

“Ésta soy yo doce días después de tener a mi hijo. Si tienes algo malo que decir sobre ello… háztelo mirar. La sociedad puede llegar a ser tan cruel… Los cánones de belleza son a veces imposibles de alcanzar para las mujeres hoy en día, no estoy avergonzada de enseñar mi tripa postparto, de hecho, estoy muy orgullosa de ella… llevé a mi hijo durante nueve meses ahí dentro, creo que me he ganado el derecho de tener un poco de tripa. ¿Es porque soy modelo? Bueno, somos gente normal también así que dejadme disfrutar de la playa en paz, por favor”, reivindicaba Candice.

La modelo también anima a sumarse a sus seguidores en contra del “body shaming” o sentirse avergonzado por el cuerpo. Porque si ella, que se cuida muy por encima de la media y tiene un cuerpo envidiable aún doce días después de dar a luz, es víctima de esos comentarios, ¿cómo se supone que deben sentirse el resto de mujeres, que tienen menos medios y/o posibilidades de cuidarse antes, durante y después del parto? ¡Basta ya de hacernos daño a nosotras mismas con ideales!

“No tengo que esconder mi estómago solo porque la gente tenga una idea irreal de lo que es una mujer. Nosotras creamos vida… ¿qué puedes hacer tú? Chicas, estamos juntas en esto, sed amables las unas con las otras. Besos, Candice”, añadía.

Venga, ¡a lucir esa tripita!