Una modelo denuncia que no la dejaron entrar al Louvre por su escote

Newsha Syeh es una joven modelo australiana que ha visitado París en estas últimas dos semanas. Tal y como podemos observar en su perfil de Instagram, la modelo recorrió las calles de la capital francesa tomando fotografías. Visitó el Museo de Orsay, tomó el té en un mítico café parisino... Pero lamentablemente se quedó sin poder ver a la Mona Lisa en el Museo del Louvre. El personal de seguridad le impidió la entrada por su vestimenta.

Según ha relatado a través de varios stories, el guardia de seguridad de la entrada del museo "hizo gestos y expresiones desagradables y horribles". "Con los ojos llenos de violencia, me frenó el ingreso", escribió.

Para compartir esta mala experiencia con sus seguidores, la joven publicó imágenes de cómo iba vestida en ese momento. Lucía un vestido negro escotado, con transparencias en el bajo, un look muy favorecedor pero poco apropiado teniendo en cuenta la bajas temperaturas que ha tenido París estos últimos días. "Me rompieron el corazón, porque creí que el Louvre no tenía reglas arcaicas. Pero resulta que no".

Es cierto que el reglamento del Louvre no especifica un código de vestimenta, pero sí se estipula que el museo está autorizado a prohibir la entrada a visitantes desnudos, descalzos o con el pecho descubierto. "A Picasso le gustaría mi outfit", ha escrito en una publicación.