Una modelo de 'Sports Illustrated' desfila en bikini mientras da el pecho a su bebé

Mara Martin es una modelo de la revista Sports Illustrated, y hace apenas cinco meses dio a luz a su pequeña, que ha desfilado junto a su madre ante la atónita mirada de muchos de los asistentes. La propia Mara compartía un foto en su Instagram antes de salir, contando lo emocionada que estaba: "Me siento muy agradecida de poder compartir este mensaje y, con un poco de suerte, normalizar la lactancia materna y también mostrar a otros que las mujeres pueden hacerlo todo".

Ambas, Mara y Aria, hicieron su salida triunfal a la pasarela. La mamá, luciendo un bonito (y práctico) bikini, mientras la pequeña, con unos cascos puestos para proteger sus oídos y evitar que el ruido pudiera asustarla, cenaba tranquilamente en brazos de su progenitora:

Pero las reacciones a este gesto no tardaron en aparecer, y no todas estaban a favor, ya que tachaban de “truco patético” usar a una mujer y a su bebé lactando para acaparar titulares; otros consideran que amamantar es un acto más privado, y también están los que se muestran a favor de la lactancia, pero no sobre la pasarela: "No estoy en contra de la lactancia pero no debería hacerlo en un desfile". Aunque fueron muchos los que defendieron a Mara y su normalización de un acto tan humano y natural: “Cuándo = cuando el bebé tiene hambre. Dónde = donde están el bebé y su mamá".

Otro de los momentos que acapararon especial interés durante el desfile de Sports Illustrated, fue cuando hizo su aparición la paralímpica Brenna Huckaby, que desfiló con bikini entre un mar de aplausos, que comentaba: "Salid siempre de vuestra zona de confort, ¡porque nunca sabes a dónde te llevará!".