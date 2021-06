Mónica Cruz y la maternidad en solitario: "No quise esperar a la pareja perfecta, hubiese sido infeliz"

Hay distintos tipos de familia y Mónica Cruz tenía muy claro cómo quería formar la suya. La actriz y bailarina habla claro sobre los motivos por los que decidió aventurarse a la maternidad en solitario y quiénes son sus mejores apoyos en esta etapa.

En una entrevista a La Vanguardia, Mónica Cruz explica que quería ser madre "con pareja o sin pareja" y que su proceso fue sencillo por inseminación artificial. La actriz se quedó embaraza a la primera, por lo que se evito el proceso hormonal que conlleva la fecundación in vitro.

Consciente de que "a los 35 la reserva ovárica baja muchísimo, así como la calidad de los óvulos", Mónica Cruz decidió que era su momento y con las ideas claras acudió a una clínica a realizarse una inseminación artificial que tuvo por resultado a su hija, Antonella.

"Más valiente es tener un hijo porque se te acaba el tiempo"

Completamente convencida y consciente de la decisión que había tomado, Mónica Cruz cree que "más valiente o más arriesgado" es "tener un hijo con alguien porque se te acaba el tiempo o con una relación que no está muy afianzada". No echa en falta el apoyo de una pareja porque siempre ha contado con el apoyo de su familia.

"Lo importante es estar bien, sana y tener apoyo; no estoy sola en el mundo, si no, sí que me lo hubiese planteado. La ventaja de ser dos es que puedes delegar un poco más, si yo hoy no puedo recogerla en el colegio que vaya tu pareja. Pero he podido contar con mi madre, mi hermana y si tener ayuda me cuesta dinero, pues lo afrontas".

Los años pasan volando

Mónica Cruz anima a aquellas mujeres que deseen ser madres que no renuncien a ello solo por no tener una pareja a su lado. "Si lo tienen claro, adelante, porque los años pasan volando. Y te das mucha más cuenta precisamente cuando tienes hijos. Nosotras llegamos a una edad en que ese sueño se convierte en algo muy difícil y luego es imposible. Yo no quise ponerme en los cuarenta y pico y por esperar a una pareja, digamos, perfecta no poder ser madre. Hubiera sido muy infeliz".

Antonella sabe desde niña que existen diferentes tipos de familia, así se lo hizo saber su madre. "Hay distintos modelos de familia y cada persona es diferente; yo quiero educar a mi hija desde la libertad y lo importante es que los niños crezcan rodeados de amor y de paz, que luego ya se enfrentarán a todo lo demás".