Mónica Naranjo: su novio actual, su hijo y la muerte de su hermano Enrique

Aunque siempre lo ha llevado con mucha discreción, Mónica Naranjo no ha mantenido en secreto cómo vivió de las pérdidas más dolorosas de su vida. En 2001 tuvo que atravesar el duelo por la muerte de su hermano Enrique, que con solo 29 años, decidió poner fin a su vida. Este trágico suceso fue tan profundo que la cantante estuvo siete años sin lanzar nuevo material. Regresó en 2008 con su sexto álbum, Tarántula.

"Mi hermano era road manager de artistas. Se suicidó. Él no estaba preparado para la vida que llevaba. La presión de todo eso lo superó. Y tenemos que aceptarlo. Todos hemos tenido que aceptarlo", expresó en una entrevista en 2020.

El fallecimiento de Enrique fue un golpe devastador para toda la familia, incluyendo a sus padres, Francisco y Patricia, y su hermana pequeña Raquel, quienes se distanciaron un tiempo.

"Se sale de esto estando muy unidos. Aunque también es cierto que en el proceso, uno se pierde un poco. La familia, al final, tiende a disolverse porque cada quien se encierra en su dolor, con el 'si yo hubiera hecho…'. Pero es necesario tomarse ese tiempo para sufrir en silencio. Y una vez que pasa, podemos reunirnos de nuevo y hablarlo. Aunque para eso se necesitan muchos años", explicó la cantante.

Su polémica relación con Óscar Tarruella

Mónica Naranjo y el ex Mosso D'Esquadra pusieron punto y final a su matrimonio en 2018 tras 15 años en pareja. Se conocieron porque el policía había acudido al domicilio de la cantante para investigar un robo. Terminaron casándose en 2003, él dejó su trabajo en el cuerpo, se convirtió en su manager... Y la relación terminó como el Rosario de la Aurora. Una vez separados, ambos se tiraron los trastos a la cabeza.

"Estaba a punto de casarme cuando se descubrió el pastel", contó en el programa Mónica y el sexo la presentadora, que estuvo meses diciendo que lo pasó muy mal con su divorcio. "Los dos primeros meses pensé que moría de la pena, de la decepción".

Óscar Tarruella tampoco se quedó callado ante los medios y, ante las declaraciones de Mónica Naranjo, contraatacó asegurando que vivió en una relación tóxica.

"Sentí miedo a su lado. Mónica no ha parado de atacarme y, hasta ahora, no he dicho nada. He pensado en demandarla, pero no lo voy a hacer de momento. Tomaré medidas legales si continúa en esta tesitura. (...) Dijo que habría preferido mi muerte a que la hubiera dejado. Es cruel. Pero a pesar de estar tan cabreado, no le deseo nada malo. Mi madre me decía: 'Con lo que la he querido, ¿cómo puede desear la muerte de mi hijo?'. Me duele la deslealtad", reconoció en Lecturas.

Mónica Naranjo y Óscar Tarruella. | Gtresonline

El único hijo de Mónica Naranajo

Mónica Naranjo es madre de Aitor, el hijo de Óscar Tarruella al que adoptó al poco de empezar su relación y con quien mantuvo siempre una gran conexión a pesar de no ser su hijo natural.

"Es el que me mantiene viva y al día, no sólo con la música, también con los libros que tengo que leer porque es un gran lector", contó en una charla con Rosa Villacastín publicada en 2014, cuando Aitor ya tenía 21 años.

La cantante siempre se preocupó de que el joven llevase una vida normal, bajo el anonimato y no ha vuelto a manifestarse sobre él. Ni siquiera se sabe cómo ha afectado la ruptura a su relación. "Siempre he tratado de inculcarle que lleve una vida discretísima. Nunca lo he llevado al colegio para que no lo asociaran conmigo. Iba a recogerlo, pero nunca lo llevaba para evitar los comentarios de sus compañeros", dijo en esa entrevista.

Mónica y Óscar quisieron ser padres y la cantante se quedó embarazada, pero perdió al bebé de forma natural en las primeras semanas. La idea de la pareja es que su hija se llamase Alaia, y así llamaron a la productora que montaron juntos (Alaia Productions) y que disolvieron tras la separación.

Laín García Calvo, su novio actual

Un año después de la separación, Mónica Naranjo comenzó una relación con Laín García Calvo, un escritor y coach de desarrollo profesional que ha estado inmerso en polémicas por supuestas estafas a clientes. Además de impartir charlas motivacionales, el gurú y la cantante han fundado una sociedad juntos que ya cuenta con más de ocho inversiones inmobiliarias.