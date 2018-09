Los Morancos parodian el 'caso Másters' al ritmo de 'Malamente' de Rosalía

Dicen que no tienes éxito hasta que no te sale un imitador. Rosalía ya puede decir que dos de los cómicos más conocidos de este país han versionado su mayor éxito: Malamente.

Esta vez han sido los másters de Pablo Casado, Carmen Montón y el ya archiconocido caso de Cristina Cifuentes los protagonistas de la letra, que no ha dejado títere con cabeza: "Por si aún no te enteraste, hay revuelo en el Congreso, porque algunos tienen Masters, sin haber hecho la ESO. A mí me cuesta un máster, fatiguita y esfuerzo, pero a ti te lo regalan, es pa' cagarse en tus muer....".

Sin duda, Jorge y César Cadaval no dan a basto. La actualidad no les da tregua y cuando no es el chalet de Irene Montero y Pablo Iglesias es el Anillo de Jennifer Lopez. ¡Si es que qué arte tienen pa' hacer risas!

👉 Los Morancos se ríen de Cristina Cifuentes en su nuevo vídeo 'La Creme de la Creme'

👉 Los Morancos ironizan sobre Cifuentes, Letizia, Undargarín y la corrupción en Sevillanas del "repaso"