El motivo por el que Shakira ha regresado a Barcelona (temporalmente)

Hace poco más de un mes Shakira consiguió poner rumbo a Miami con sus hijos Milan y Shasha tras meses y meses de complicadas negociaciones con Gerard Piqué.

Junto un año después de su sepración, el 4 de junio, la artista ha regresado a Barcelona y no, no ha sido para reencontarse con su ex con el que estuvo 12 años, sino para ver a otra "persona especial".

La intérprete de Acróstico se encuentra en el campeonato de Fórmula 1, que se celebra en la ciudad catalana y en el que participa Lewis Hamilton, piloto con el que Shakira se ha visto al otro lado del charco y con el que se rumorea que podría tener un romance.

La colombiana ha sido fotografíada en el palco de Mercedes, escudería del piloto británico que ha quedado en el segundo puesto del ránking en la carrera que ha disputado esta misma tarde.

La cantante también ha compartido su propia fotografía -en la que aparece radiante- en el torneo de F1 junto en a la frase "¡Es bueno estar de vuelta en Barcelona!"

Pero no es la primera vez que Shakira acude a la Fórumula 1 para ver a Hamilton.

Hace un mes las cámaras capturaron a la artista entre el público del gran Premio de Fórmula 1, que se celebró en Miami el pasado 7 de mayo y en el que Hamilton quedó en cuarta posición con 56 puntos.

Después ambas celebrities cenaron juntas en el restaurante el Cipriani de Miami.

Por el momento se desconoce si mantienen una relación sentimental o si, simplemente, son grandes amigos.