"Me da mucho asco": el problema de Dani Martín con los hoteles

Dani Martín tiene un problema con los baños de los hoteles. El cantante se lo ha confesado a Pablo Motos en su última visita a El Hormiguero. "Me da mucho asco", le ha dicho cuando éste le ha preguntado por esta rareza, según el propio Dani Martín, que reconoce tener muchas.

"Odio ducharme en los hoteles", ha dicho el cantante en un alarde de sinceridad.

No ha hablado en términos generales, sino de unos hoteles concretos. "Cuando vamos de gira no es lo mismo cuando vas de vacaciones. Vamos a hoteles en los que vamos a trabajar 30 personas... De los que si tiras mucho se puede partir la sábana por los pies. Entonces me da un poco de ascarral", ha continuado.

Dani Martín ha contado que tiene un truco para evitar enfrentarse a la ducha de estos hoteles. "Si sólo hacemos un concierto, yo vengo de mi casa duchado, voy a la prueba de sonido, hacemos el concierto y regreso a Madrid sin ducharme. Y me meto en la cama después del concierto sin ducharme. Soy así de cerdo", ha añadido. "Pero es que me da mucho asco, sobre todo los hoteles que no tienen ducha todavía y tienen bañeras".

Otros lugares asquerosos y un momento tierra trágame

NO es la ducha el único lugar de los hoteles que le da asco a Dani Martín. "Creo que el mando a distancia es el lugar de más mierda del hotel", ha afirmado sin dudarlo. "Y no voy a seguir contando más ideas que puede hacer la gente en los hoteles..", se ha frenado.

Su otra manía como viajero tiene que ver con los pies: "Nunca ando descalzo en los hoteles". Esto lo lleva a rajatabla en los lugares con moqueta.

Al hablar de hoteles, Dani ha recordado una anécdota que vivió en uno de Murcia. "¿Sabéis esos hoteles que tienen puertas contiguas para las familias?", ha empezado diciendo para situar al público.

"Estaba en una habitación, iba un poco mamado y abrí una puerta creyéndome que era la que daba al dormitorio y había una familia", ha explicado.

Salió del baño por la puerta equivocada y se metió corriendo al ver la escena. Tierra trágame.