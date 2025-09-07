Muere a los 100 años Gustavo Torner, maestro abstracto y autor de la escultura de la Plaza de los Cubos de Madrid

El artista conquense Gustavo Torner, el polifacético maestro de la abstracción, ha muerto este sábado en su domicilio de Cuenca a los 100 años de edad, han informado a EFE fuentes próximas al pintor.

Maestro de la abstracción y creador, junto al artista Fernando Zóbel, del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, Gustavo Torner nació el 13 de julio de 1925 y era miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y Medalla de Oro a las Bellas Artes.

La capilla ardiente ha sido instalada esta noche en el tanatorio Alborada de la capital conquense. El espacio Torner, en su perfil oficial de Instagram, ha publicado un mensaje en el que afirma que "el artista Gustavo Torner de la Fuente ha fallecido en su domicilio de Cuenca el día 6 de septiembre de 2025".

El artista celebró hace dos meses su centenario en su casa de Cuenca rodeado de su familia y amigos más cercanos, mientras fundaciones, museos, galerías y hasta la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando homenajearon al pintor, escultor, grabador, diseñador, museógrafo y asesor artístico.

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha señalado en sus redes sociales que es "un día muy triste para Cuenca y el mundo del arte".

La obra de Gustavo Torner

Ingeniero forestal de profesión y de formación autodidacta, en la década de los 50 se introdujo en las corrientes abstractas y en el informalismo. Cuenta con obra en museos como el Reina Sofía de Madrid y esculturas en varias ciudades de España. En Cuenca, por ejemplo, es el autor del Monumento a la Constitución, situado en la Plaza de la Merced. También destaca su escultura en la Plaza de los Cubos de Madrid.

Escultura de la Plaza de los Cubos de Madrid | Diego Radamés / Europa Press

Entre los premios y distinciones que ha ganado, se encuentran el de miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Gran Cruz de Isabel La Católica, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, entre otros muchos.