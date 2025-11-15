Muere Encarnita Polo, actriz y cantante del éxito 'Paco, Paco, Paco', a los 86 años

La cantante y actriz española Encarnita Polo ha fallecido este viernes 14 de noviembre a los 86 años en Ávila, ciudad donde vivió los últimos años junto a su hija, Raquel Waitzman Polo. La Policía Nacional investiga si sufrió una agresión por parte de un compañero de residencia .

Encarnita Polo, actriz y cantante del éxito musical Paco, Paco, Paco, ha muerto este viernes 14 de noviembre, tal y como ha informado su hija.

"Para mí fue, ante todo, mi madre: una mujer fuerte, divertida y con un carácter único", ha señalado Raquel Waitzman Polo "con un dolor inmenso" en un comunicado recogido por Europa Press, donde ha recordado que para muchos fue "una cantante y actriz inolvidable, una pionera del flamenco-pop cuya voz y personalidad marcaron a varias generaciones".

En este mismo escrito, su hija ha pedido privacidad en estos momentos para poder "vivir el duelo en silencio y en paz", y ha lanzado un mensaje de agradecimiento a todos "quienes la admiraron y siguen recordándola con cariño", y a quienes la acompañan "en este momento tan difícil".

Según informa EFE, la Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar la muerte de la cantante, que podría haber sido estrangulada por un compañero de la residencia Decanos de Ávila. Fuentes de la investigación han añadido que el presunto agresor es un octogenario que no había mostrado signos de agresividad y que ha sido ingreso en un servicio de Psiquiatría tras el ataque.

La trayectoria de Encarnita Polo

Polo nació en el barrio sevillano de Triana e inició su relación con la música desde niña, influenciada por el ambiente flamenco familiar. En su adolescencia se trasladó con su familia a Barcelona, ciudad donde comenzó a presentarse en salas de fiesta y emisoras locales, lo que marcó el inicio de su carrera profesional.

Uno de sus grandes éxitos llegó en 1969 con la publicación de Paco, Paco, Paco. Décadas más tarde el tema recuperó fama mundial tras viralizarse en internet. Esta pieza terminó convirtiéndose en su sello personal y en uno de los grandes fenómenos musicales españoles de su tiempo. Otros de sus singles más conocidos es Pepa Bandera.

En la década de los 60 consolidó su popularidad y se trasladó a Italia para trabajar al lado de figuras de la canción italiana como Claudio Villa o Gigliola Cinquetti. Fue en este país donde debuta en el cine junto a Domenico Modugno en la comedia musical Scaramouc.

En televisión también participó en el programa Pasaporte a Dublín, donde compartió espacio con otros grandes artistas de la época, como Rocío Jurado, Julio Iglesias, Nino Bravo, Massiel o Karina.