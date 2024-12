Muere la madre de Eminem, Debbie Nelson, a los 69 años

Ha sido el representante del rapero, Dennis Dennehy, el que ha informado a través de un comunicado que Debbie Nelson había fallecido a los 69 años de edad.

Aunque no se han detallado las causas de su muerte, no era un secreto que la mujer arrastraba un cáncer de pulmón desde hacía varios años.

Por el momento, el músico no se ha pronunciado sobre la noticia, un duro mazazo que afronta después de una relación con su progenitora llena de altos y bajos.

Una complicada y tensa relación

Aunque el vínculo entre madre e hijo nunca llegó a romperse, sí es público que el cantante no guardaba buenos momentos de su infancia. Su música se convirtió en un altavoz para expresar sus emociones, como en la canción Cleaning Out My Closet, en la que hace una evidente alusión al consumo de drogas."Viendo a tu mamá tomando píldoras en la cocina / Quejándose de que siempre hay alguien hurgando en su bolso y faltan cosas. / Pasando por sistemas de vivienda pública, / víctima del síndrome de Münchausen. / Toda mi vida me hicieron creer que estaba enfermo cuando no lo estaba".

Ella no se quedó callada y dio su testimonio en el libro My son Marshall, my son Eminem, en el que narra las vicisitudes que el rapero afrontó tras su meteórico ascenso a la fama. Además, enarbolando la bandera blanca, confesó no estar enfadada con su hijo a pesar de las dos demandas que interpuso contra él por las críticas y declaraciones públicas que hizo contra su madre en determinados programas de televisión.

Su última aparición pública

Fue en 2022 cuando Debbie Nelson quiso felicitar a su hijo de manera pública por haber recibido una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Recalcó que estaba muy orgullosa de él y también de nieta Hailey por arrancar su carrera audiovisual con un podcast.