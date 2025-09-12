Muere Yu Menglong, actor y cantante, a los 37 años tras caer de un edificio

Yu Menglong, también conocido como Alan Yu, ha muerto este jueves 11 de septiembre a los 37 años tras caer desde un edificio en Pekín . El actor y cantante era conocido por series como Go Princess Go y Eternal Love .

Yu Menglong, actor, cantante y director de vídeos musicales chino, ha muerto este 11 de septiembre a los 37 años. Así lo ha confirmado su equipo profesional a través de un comunicado publicado en la plataforma Weibo.

"Con profundo pesar, anunciamos que nuestro querido Menglong falleció el 11 de septiembre. La policía ha descartado cualquier delito. Esperamos que descanse en paz y que sus seres queridos se mantengan fuertes", reza el texto.

Según el medio AsiaOne, los rumores sobre su muerte llegaron por la publicación de un paparazzi, que informó sobre la noticia en Weibo. El mensaje, ahora eliminado, decía: "Yu Menglong falleció hoy en Pekín tras caer desde una gran altura. Fuentes cercanas revelaron que el 10 de septiembre se reunió en casa de un amigo con otras cinco o seis personas y que entró en una habitación a dormir a las 2 de la madrugada y cerró la puerta con llave".

Y seguía: "Cuando sus amigos salían del piso esta mañana a las 06:00, no lo encontraron y solo encontraron su cuerpo en la planta baja. Un vecino que paseaba a su perro contactó con la policía, que ha descartado cualquier delito y la investigación continúa".

Poco después, según el portal Chengdu.cn, la administración de la finca confirmó un fallecimiento por caída desde un edificio, aunque sin confirmar si era un actor. Entonces, los mismos paparazzi que informaron sobre lo ocurrido volvieron a escribir sobre el caso en un mensaje que también eliminaron posteriormente.

"Visité la urbanización donde ocurrió el incidente y vi que la malla de la ventana de un apartamento en el quinto piso estaba rota. Posteriormente, entrevisté a un miembro del personal de la urbanización, quien confirmó que el fallecido es el actor Yu Menglong y que el incidente ocurrió alrededor de las 05:00 del 11 de septiembre. Menglong se cayó del quinto piso, golpeó el suelo de cemento y murió instantáneamente", decía el texto.

Yu Menglong | Visual China Group vía Getty Images

La carrera de Yu Menglong

Yu Menglong nació el 15 de junio de 1988 en Xinjiang (China). Estudió en la Escuela de Formación de Artes Escénicas de Pekín y participó en varios concursos, como My Show! My Style! o Super Boy 2010. Como actor, destacan sus papeles en el drama web Go Princess Go (2015) y el drama de fantasía de época Eternal Love (2017).

Como cantante, Menglong publicó su primer álbum de estudio en 2015 bajo el título Toy. También ejerció como director de videoclips, como demuestra su trabajo con la cantante Deanna Ding en el tema 61 Seconds.