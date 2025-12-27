Muere Perry Bamonte, guitarrista de The Cure, a los 65 años

Perry Bamonte, guitarrista y teclista de The Cure, ha fallecido este viernes 26 de diciembre a los 65 años, quien ha muerto esta Navidad en su casa "tras una breve enfermedad", según ha informado el grupo musical en su página web.

"Tranquilo, intenso, intuitivo, constante y tremendamente creativo, 'Teddy' era una parte cálida y vital de la historia de The Cure", han destacado sus compañeros de banda.

En el comunicado, The Cure también ha subrayado que Bamonte cuidó de la banda de 1984 a 1989 y se convirtió en miembro a tiempo completo en 1990, "tocando la guitarra, el bajo de seis cuerdas y el teclado en Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers, éxitos acústicos y álbumes de The Cure, además de realizar más de 400 conciertos a lo largo de 14 años".

Bamonte volvió a unirse a The Cure en 2022, tocando en otros 90 conciertos, "algunos de los mejores en la historia de la banda", que culminaron con el concierto The Show of a Lost World en Londres el 1 de noviembre de 2024". "Nuestros pensamientos y condolencias están con toda su familia. Se le echará muchísimo de menos", ha concluido el comunicado.