Muere Perry Bamonte, guitarrista de The Cure, a los 65 años
Perry Bamonte, guitarrista de The Cure, ha muerto "tras una breve enfermedad". En su comunicado, la banda ha definido al músico como un hombre "tranquilo, intenso, intuitivo, constante y tremendamente creativo".
Perry Bamonte, guitarrista y teclista de The Cure, ha fallecido este viernes 26 de diciembre a los 65 años
"Tranquilo, intenso, intuitivo, constante y tremendamente creativo, 'Teddy' era una parte cálida y vital de la historia de The Cure", han destacado sus compañeros de banda.
En el comunicado, The Cure también ha subrayado que Bamonte cuidó de la banda de 1984 a 1989 y se convirtió en miembro a tiempo completo en 1990, "tocando la guitarra, el bajo de seis cuerdas y el teclado en Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers, éxitos acústicos y álbumes de The Cure, además de realizar más de 400 conciertos a lo largo de 14 años".
Bamonte volvió a unirse a The Cure en 2022, tocando en otros 90 conciertos, "algunos de los mejores en la historia de la banda", que culminaron con el concierto The Show of a Lost World en Londres el 1 de noviembre de 2024". "Nuestros pensamientos y condolencias están con toda su familia. Se le echará muchísimo de menos", ha concluido el comunicado.