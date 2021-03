Muere la 'streamer' y 'youtuber' SiSI NoNo por coronavirus

SiSi NoNo, la popular streamer y youtuber, ha fallecido a los 45 años a causa del coronavirus. Así lo ha explicado su hijo Rubén a través de la cuenta de Twitter de su madre, donde empezaba escribiendo: "Gracias a todos, habéis sido muy importantes para ella".

"Mi madre ha luchado contra el covid con todas sus fuerzas pero hay veces que no es suficiente y por desgracia no ha podido más. Ayer fue un día muy triste pero hoy por fin puede descansar", continúa en un extenso mensaje en el que le dedica unas preciosas palabras a su madre. "Mama quiero que sepas que para mi eres una campeona y que has hecho todo lo que has podido. Allá donde estés quiero que sepas que te quiero y que no dejaré nunca de pensar en ti. Se que cuidarás de nosotros y que siempre estarás presente".

Por otro lado, Rubén pide de parte de toda la familia de la youtuber que "no se hagan vídeos del tema", en especial por su hermano pequeño, para que no se encuentre ese tipo de vídeos en el futuro.

SiSi NoNo, que contaba con miles de seguidores en Twitch y casi 40.000 suscriptores en Youtube, anunció a principios de febrero que se había contagiado de coronavirus, con una imagen en la que se veía su cama del hospital: "Deseadme suerte chicos, os tendré informados".

Horas más tarde de anunciar la triste noticia en Twitter, su hijo Rubén publicaba una imagen junto a su madre en su perfil de Instagram con un mensaje más personal dirigido directamente a ella: "Mi mujer favorita, hoy es sido un día duro para todos, que lloran tu despedida. Quiero que sepas ahí donde estés que siempre has sido, y siempre vas a ser, todo un ejemplo a seguir, tanto para mí, como para el peque Lizer, no sé qué decirte que no sepas...