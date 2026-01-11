Muere Yeison Jiménez, cantante colombiano, a los 34 años en un accidente de avioneta

El cantante colombiano Yeison Jiménez murió este sábado 10 de enero al accidentarse la avioneta en la que viajaba en una zona rural del departamento de Boyacá (Colombia), informaron las autoridades.

"La Aeronáutica Civil lamenta profundamente esta tragedia y expresa sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y seguidores del señor Yeison Jiménez, así como a las familias de los demás ocupantes y la tripulación", señaló la entidad en un comunicado.

Ese organismo confirmó en un comunicado que el artista era una de las seis personas que estaban a bordo de la avioneta accidentada entre las localidades de Paipa y Duitama cuando volaba con destino a Medellín y que quedó calcinada.

Jiménez, de 34 años, nacido en Manzanares, fue uno de los artistas más influyentes de la música regional colombiana en la última década y figura clave en la expansión del género popular más allá de los circuitos tradicionales.

Según la Gobernación departamental de Boyacá, además del artista, en el siniestro perdieron la vida el piloto, capitán Hernando Torres; los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín (asistente de Jiménez), Jéfferson Osorio (representante del cantante) y Weisman Mora.

Fotografía que muestra a integrantes de varios equipos de socorro atendiendo el accidente de una avioneta este sábado, en zona rural del departamento de Boyacá (Colombia) | EFE / Defensa Civil de Colombia

"El Gobierno de Boyacá [...] lamenta profundamente este hecho y se solidariza con las familias, seres queridos y seguidores en estos difíciles momentos", señaló el comunicado, que agregó que fue decretado un duelo departamental.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentó el accidente, del que aseguró que no hubo sobrevivientes: "Lamentablemente, han muerto seis personas en un avión que al parecer se incendió en vuelo, en las cercanías de Paipa", expresó el mandatario en X.

Jiménez se había presentado el viernes en la localidad de Málaga, en el departamento de Santander, y tenía prevista una presentación la noche de este sábado en el municipio de Marinilla, en el departamento de Antioquia, cercano a Medellín, como parte de su agenda artística.

La música de Yeison Jiménez

Canciones como Aventurero, Vete y Mi venganza lo consolidaron como uno de los intérpretes con mayor convocatoria en Colombia.

En 2021, fue reconocido como artista revelación latino por la revista Billboard, y en los últimos años logró llenar grandes escenarios del país, entre ellos el Movistar Arena de Bogotá, un hito para un género históricamente asociado a espacios más pequeños.

"Yeison se va físicamente, pero su legado se queda: en sus canciones, en sus palabras, en sus luchas, en su manera de no rendirse, y en la huella imborrable que deja en la música regional colombiana y en el corazón de su gente. Su luz seguirá viva cada vez que alguien cante una de sus canciones y recuerde que sí se puede salir adelante", dice el comunicado emitido por el equipo de Yeison Jiménez y publicado en las redes sociales del cantante.

Tras conocer la noticia, David Bisbal ha querido compartir unas palabras: "Quiero enviar desde España un abrazo muy fuerte a su familia, a sus amigos y a todo su equipo, y acompañarlos en este momento tan duro con respeto, cariño y oración. Que encuentren consuelo en el amor que sembró y en el legado que deja en su música y en su gente".