Una mujer le pide 16 millones de dólares a Bad Bunny por utilizar su voz en dos canciones sin su consentimiento

Poco antes de la Super Bowl, Bad Bunny se ha convertido en el protagonista de una polémica relacionada con su música.

El artista ha recibido una demanda por parte de una mujer, Tainaly Y. Serrano Rivera, que afirma que el cantante habría utilizado su voz en dos de sus temas sin pedirle permiso. Se trataría de dos canciones de distinta época, en Solo de mí de su disco X 100pre en 2018 y EoO de Debí tirar más fotos de 2025.

Esta demanda le podría costar al puertorriqueño 16 millones de dólares. Fue interpuesta el 5 de enero, y la denunciante asegura que nunca dio permiso a que se utilizara su voz con fines comerciales. Por ello nunca ha sido ni acreditada ni ha recibido remuneración.

Mandó la frase grabada que le pidieron

En la demanda, la mujer expone que el productor Roberto J. Rosalido, conocido como La Paciencia, le pidió que grabara una frase para el proyecto de Bad Bunny a través de Whatsapp. Así, ella aceptó mandar la grabación y envió un mensaje de voz diciendo 'Mira puñeta, no me quiten el perreo'.

No obstante, la demandante asegura que no conocía el propósito del audio, tal y como recoge el documento judicial: Al momento de la solicitud, no se explicó el propósito del audio. "Tampoco se le informó a la demandante que su identidad sería utilizada y explotada comercialmente".

La frase fue utilizada así en 2018 en Solo de mí, y en 2025 en EoO, sin ella ser conocedora de ello y sin recibir nada a cambio.

La defensa de Serrano Rivera se aferra a la Ley de Derechos Morales de Autor, el derecho a la privacidad y el derecho a la propia imagen y aseguran que se han violado los "derechos morales de autor en su modalidad de derecho moral de atribución por el uso sin consentimiento y su posterior enriquecimiento desde el sello de Bad Bunny Rimas Entertainment LLC.

Asimismo, los abogados piden para la demandante 16 millones de dólares, además de exigir la retirada inmediata del audio de todas las plataformas y formatos en los que aparecen las canciones.

De momento el artista no se ha pronunciado al respecto.