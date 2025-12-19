La mujer del vídeo viral de Coldplay rompe su silencio: "Pasé a ser la directora de recursos humanos más denigrada de la historia"

Después de meses de silencio, Kristin Cabot, la mujer que fue captada siendo infiel por la kisscam de un concierto de Coldplay, ha querido contar su versión al periódico The Times.

"Me convertí en un meme, pasé a ser la directora de recursos humanos más denigrada de la historia de los recursos humanos", confesaba al medio británico sobre el accidente que causó su despido de la empresa Astronomer.

Y es que Kristin Cabot fue la amante del CEO de esta empresa, Andy Byron, el cual también perdió su trabajo. Además, por más que en redes se difundiera lo contrario, ella asegura que ambos ya estaban "separados amistosamente" de sus parejas.

Sin embargo, el señalamiento público y el acoso en redes cayó igualmente contra ambos, difundiéndose información falsa sobre las vidas de ambos.

Un golpe de mala suerte

La exdirectora de recursos humanos comenta en esta entrevista la mala suerte que tuvo y cómo afectó a su carrera lo sucedido. "La gente borró todo lo que había logrado en mi vida y conseguido en mi carrera. Esto no puede ser la última palabra", explica en relación con el motivo de hacer la entrevista.

"No soy una celebridad, solo soy una mamá de New Hampshire. Incluso si hubiera tenido un amorío, no es asunto de nadie", defiende Cabot.

El motivo de su reacción

Según cuenta Kristin Cabot, a ese mismo concierto también asistió su expareja y padre de sus hijos, algo que le advirtió una de sus hijas antes de ir. Durante el show, ambos bebieron un par de copas y se agarraron de forma cariñosa, inconscientes del aviso de la kisscam.

"Mi reacción inmediata fue: '¡Joder, Andrew (su expareja) está aquí'", confesó la exdirectora. "Estaba preocupada de avergonzarlo. Él es una persona increíble y no se merece eso". Pero, inmediatamente, se dio cuenta de algo casi más importante: el hombre que la estaba abrazando era su jefe.

Las consecuencias laborales

Nada más salir del concierto, los dos acordaron enviar un comunicado a la dirección antes de que la noticia pudiera salir a la luz.

Al principio, la junta directiva de Astronomer quitó hierro al asunto, pero tras la presión recibida en redes hacia la empresa y las familias de los afectados, al poco tiempo tuvieron que despedirlos.

Sin embargo, tiempo después del despido, la empresa buscó aprovecharse de la viralidad de lo sucedido ironizando sobre ello, incluso contrataron a la actriz Gwyneth Paltrow para un anuncio. Esto no le gustó nada a Cabot, que confiesa su molestia también con la actriz, quien había sufrido mucho durante la separación con el vocalista de Coldplay, Chris Martin.

Su trabajo soñado

“Fue la primera empresa, dentro de los sectores dominados por hombres en los que había trabajado, en la que sentí que mi género no era un problema”, confiesa en la entrevista.

Además, desde que entró a trabajar, ella sintió que Andy Byron era ese tipo de hombre que "se aseguraba que todas las mujeres tuvieran un asiento en la mesa", por lo que fue un gran golpe para ella perder este empleo.

Y es que Kristin Cabot asegura que su pesadilla no ha acabado, sino que tanto ella como su familia siguen recibiendo acoso por redes y en su ciudad. Amigos y familiares han llegado incluso a dejarla de lado y, por el momento, no ha encontrado trabajo.