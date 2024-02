La NBA veta a Chris Brown por su agresión a Rihanna y él asegura estar "harto de vivir en el pasado"

Muy enfadado, el cantante asegura que la NBA le retiró la invitación que le habían hecho para jugar en el All Stars por sus antecedentes en violencia de género. Una de las marcas patrocinadoras del torneo vetó al artista, que en 2009 agredió a la que era su pareja, Rihanna.

Muy furioso, Chris Brown ha desvelado en sus redes sociales que la NBA rechazó su participación en el partido del All Stars por sus antecedentes de violencia de género.

El cantante había sido contactado por la liga de baloncesto para disputar un partido dentro del torneo All Stars de celebridades, donde formaría parte del equipo de Lil Wayne. Sin embargo, después de hacerle llegar los detalles para la coordinación de los viajes y la logística en torno al evento, la misma organización declinó la invitación.

Uno de los patrocinadores más importantes del torneo, RUFFLES, se negaba a tener cualquier tipo de vínculo con el artista, que además de tener antecedentes violentos por diferentes altercados nocturnos, en 2009 propinó una paliza a Rihanna, su pareja por aquel entonces. Las imágenes del rostro desfigurado de la cantante ―filtradas por un policía― se difundieron en los medios de comunicación y desde entonces el rechazo mediático ha sido masivo.

"¡La NBA me pidió que jugara en el Juego de Estrellas este año! Solo para que llamaran más tarde y dijeran que no podían hacerlo debido a sus patrocinadores como RUFFLES", escribió en una de las publicaciones de Instagram.

"A estas alturas estoy harto de que la gente me moleste y estoy cansado de vivir en el maldito pasado. Publico los correos electrónicos para que lo podáis ver", añadió.

La agresión de Chris Brown a Rihanna

Rihanna y Chris Brown se conocieron cuando apenas eran unos adolescentes y en 2008 formalizaron su relación.

Solo un año después, mantuvieron una fuerte discusión que terminó con el rostro de la cara de la de Barbados desfigurado. Las fotografías las hizo públicas un policía de Los Ángeles que más tarde fue despedido. El cantante acabó entregándose fue detenido y acusado de un delito grave de agresión y amenazas criminales.

La cantante no se pronunció sobre el asunto hasta después de 10 años, cuando en una entrevista con Oprah Winfrey habló de este duro capítulo de su vida. a. A ella le reconoció que se sintió muy herida, pero también protectora: "Era un espacio extraño y confuso en el cual estar porque a pesar de lo enfadada que estaba, herida y traicionada, sentí que cometió ese error porque necesitaba ayuda, y ¿quién lo iba a ayudar?".

Con el tiempo RiRi y Brown retomaron el contacto y se convirtieron en "amigos muy cercanos". "Nos amamos y probablemente siempre lo haremos y eso no es algo que vayamos a cambiar. No es algo que puedas apagar, si alguna vez has estado enamoradP", le dijo a Oprah en la entrevista en la que habló de la violenta relación que mantenían sus padres: "Mi padre era un abusador y golpeó a mi madre en muchas ocasiones".