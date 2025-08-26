Nelly Furtado manda un sibilino mensaje a quienes comenta su físico

La cantante Nelly Furtado ha aprovechado su espectáculo en el Orgullo LGTBIQ+ de Manchester para mandar un mensaje a los críticos con su físico.

La cantante Nelly Furtado ha estado durante el verano disfrutando del tramo europeo de su gira internacional, demostrando que sigue siendo una de las grandes divas de la música haya donde hace parada.

Un tour que ha llevado a la canadiense a ser una de las artistas más destacadas del Orgullo LGTBIQ+ de Manchester, donde, además de cantar sus hits y poner a bailar a todos los presentes en el Gay Village donde se ha desarrollado el espectáculo, ha decidido mandar un sibilino mensaje a quienes comentan su estado físico.

A pesar de no decir una sola palabra, la autora de Maneater ha reivindicado su imagen poniéndose una camiseta ancha en la que el estampado lo protagonizaba la silueta de una mujer normativa a tamaño real y en cuyo cinturón aparece la leyenda Whoa Nelly.

Lo cierto es que la artista lleva meses recibiendo comentarios negativos en torno a su físico, aunque ella ha preferido no prestar demasiada atención a estas conversaciones. Apenas se ha pronunciado en sus redes sociales con una publicación a principios de año en el que ponía en valor su actitud positiva: "Ten un cuerpo neutral 2025, pero lo más importante, ama con cada pulgada de tu corazón... Gracias por todos los recuerdos de este año", indico en su mensaje Nelly Furtado.