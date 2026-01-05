Nena Daconte detalla cómo fue cantar con Lola Índigo en La Cartuja: "No erais mi público pero lo disteis todo"

Lola Índigo ha celebrado la Navidad con un bonito regalo para sus fans: el documental de su gira de estadios La bruja, la niña y El dragón. Y es que la artista actuó en verano de 2025 en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, en el RCDE Stadium de Barcelona y en La Cartuja de Sevilla, cumpliendo un hito en su carrera con tres conciertos únicos.

La intérprete de EL PANTALÓN contó en cada uno de sus shows con artistas de altura, como TINI, Estopa, Quevedo y Nena Daconte, y esta última artista ha querido comentar con sus seguidores cómo vivió ella subirse al escenario con la granadina para cantar juntas su éxito Tenía tanto que darte.

"La canción Tenía tanto que darte me ha traído momentos increíbles, sobre todo en directo. Como ese día, que Mimi me dejó cantar con ella la canción", ha explicado la artista veterana.

De hecho, todo surgió por propuesta de Lola Índigo: "Como no nos conocíamos me mandó un audio por Instagram y me dijo si me apetecía ese fin de semana ir con ella a cantar en el estadio de la cartuja para cantar mi canción. Y me hizo mucha ilusión la verdad".

"Aunque no erais mi público directamente y a lo mejor solamente os suena la canción un poco, estuvisteis ahí cantando a tope, dándolo todo y con los móviles", ha celebrado Nena Daconte meses después de este bonito momento. "Fue un día increíble para mí, la verdad es que se lo agradezco totalmente a Mimi", ha añadido.

La intérprete de En qué estrella estará ha detallado que recibió mensajes muy cariñosos tras esta colaboración en directo. "Al final los artistas en el fondo lo que queremos es que nos queráis mucho y ese día recibí un chute de amor increíble".