Nia: su pasado como cheerleader y showgirl, su polémica en TCMS y la relación que tiene con sus ex

La música es el plan A de Nía Correira y también su plan B. La artista canaria de 28 años, ganadora de Operación Triunfo 2018, tiene muy claro dónde está su futuro laboral. Aunque ha trabajado como actriz en Érase una vez... pero ya no, ella quiere ser cantante. Y lo quiere desde bien pequeña.

"Desde que era una chiquilla estaba siempre cantando por casa y cuando la escuchaba me decía a mí misma que Nia apuntaba maneras", contó su abuela Mercedes en una entrevista en La Nueva España. "Recuerdo como si hubiera sido ayer la llamada de Mercedes diciéndome que la niña era una artista y tenía que escucharla", añadió Andy Marrero, su primera profesora de música, en ese mismo reportaje.

No les faltaba razón y con 23 años, antes de ganar el talent musical de TVE, Nia se convirtió en Nala en El Rey León. A partir de ahí su carrera fue una sucesión de éxitos hasta que en 2021 lanzó su primer disco, Cuídate.

Nia y la relación con sus abuelos

Esta carrera no sería posible sin Luis y Mercedes, los abuelos de Nia y también los pilares de su infancia. Trabajaron duro para que su única nieta cumpliera su sueño. "Quitándonos de lo nuestro para que la niña fuera siempre bien vestida, pagar el colegio y el instituto y pudiese seguir formándose", contó Mercedes en LNE.

Nía asegura que jamás habría llegado donde está sin, como ella los llama, su "papi y mami". “Son mis padres. En mi casa a lo mejor está mi madre y mi abuela y sido digo ‘ma’ me contestan las dos”, contó en una entrevista en El País.

La cantante tiene también una relación muy estrecha con su madre biológica, pero no con su padre. “Vive, pero no tengo mucha relación con él”, dijo en esa misma conversación.

Su pasado como cheerleader y showgirl

Pese a su talento natural del que presumía su abuela, la carrera de Nía Correia no empezó en la música. La canaria estudió Actividades Físicas y Deportivas y su primer trabajo fue como cheerleader.

"Tenía 16-18 años y bailaba en eventos deportivos", contó la cantante en Instagram Stories al compartir algunas imágenes de su pasado como animadora. Una de esas fotos es de su paso por los Juegos Olímpicos de Londres.

Después de esto llegó su trabajo de showgirl, justo antes de entrar en OT. "Acababa de hacer el musical El rey león, muy Disney, y el mundo del cabaret era muy distinto. Yo me subía al escenario y podía hacer lo que me diera la gana, sin ningún tipo de vergüenza, y eso me encantó. Me dije: 'esto es lo mío”, contó en la revista Diez Minutos sobre esta faceta profesional que duró muy poco.

Nia y su carrera como actriz

Aunque su objetivo es la música, Nia tiene talento también para la interpretación. Lo dejó claro en El rey león y lo volvió a dejar claro con la serie Érase una vez… pero ya no, en la que coincide con Sebastián Yatra.

"Me flipa la interpretación y me encantó hacer la serie", contó en SModa sobra esta experiencia, que no descarta pueda ser la primera de muchas. "Es que no he parado de trabajar. Si alguien se fija en mi perfil y surge una audición sí que la hago, me encantaría repetir. Pero ha sido más por falta de tiempo".

La polémica de Nía en 'Tu cara me suena'

Interpretar fue, en cierto modo, lo que hizo durante su paso por Tu cara me suena, concurso en el que quedó segunda por detrás de Agoney y en el que fue cuestionada por solo cantar solo canciones de artistas negros.

"Mira que me da igual todo, porque hago lo que me da la gana y como me da la gana, pero llega un punto en el que dices, ¿Cómo hago entender a la gente que lo que dicen no está bien? No protestaban porque mis compañeros cantaran canciones de blancos, sino porque yo hacía artistas negros como si todos cantásemos igual", dijo en SModa sobre la polémica generada por sus actuaciones.

Nía reconoce que le frustraban esos comentarios porque parecía que no se esforzaba: "¿Qué hago para que la gente entienda que sí estoy fuera de mi zona de confort? No es mi papel pero, al final, se trata de seguir e intentar enseñar".

La relación de Nia y Jesús de OT

De Nia se conocen muchos datos y muchas opiniones, pero su vida sentimental es un misterio. La cantante entró en OT con novio pero no se volvió a saber nada de la relació.

Durante su estancia en la Academia se habló mucho de que entre ella y Jesús había algo más que amistad pero ninguno de los dos llegó a confirmar nada. “Estoy feliz como una perdiz. ¿Te vale esta respuesta?”, dijo a ¡Hola! poco después de ganar el talent.

Lo único que se sabe de su vida sentimental es la relación que mantienen con sus ex. Lo contó ella misma en Diez minutos: "Me llevo muy bien con todos".