Nicki Minaj abandona Instagram después de las críticas por sus comentarios contra el colectivo LGTBIQ+

El 21 de diciembre Nicki Minaj hacía una aparición sorpresa sobre el escenario de Turning Point USA's AmericaFest, una conferencia ultraconservadora organizada por Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk. Allí, la rapera dijo unos comentarios controvertidos acerca de la comunidad LGTBIQ+ y la labor del presidente Donald Trump, los cuales hicieron arder las redes.

"Siento un profundo respeto y admiración por nuestro presidente. No sé si él lo sabe, pero le ha dado esperanza a mucha gente", expresó en la conferencia. Además, dejó claro que tomó la decisión de apoyar a Trump porque no aguantaba más y no estaba dispuesta a "ceder nunca más".

Además, la artista encendió la polémica a raíz de unos comentarios sobre las personas trans y en concreto sobre los menores trans: "Chicos, sed chicos. Está bien, sed chicos. No hay nada malo con ser un chico. [...] Los chicos serán chicos, y no hay nada malo con eso".

Este mensaje no solo fue tomado como un ataque hacia la identidad de las personas trans, sino también hacia los hombres homosexuales.

Sus comentarios causaron una oleada de críticas en redes, algo que al parecer ha provocado que la cantante haya cerrado su cuenta de Instagram, aunque sigue teniendo activa su cuenta de X, en la cual es propensa a entrar en muchas polémicas.

Lluvia de críticas

"Construyó toda su carrera en el drag y su base de fans LGBT solo para apuñalarlos por la espalda", comentaba un usuario en redes. Y es que Nicki Minaj tiene una gran parte de fans que son parte de la comunidad, e incluso formó parte del jurado de la 12ª temporada de la competición de drags Rupaul's Drag Race en 2020. Sin embargo, tras este suceso, gran parte de la comunidad LGTBIQ+ se ha puesto ahora en su contra.

"Nicki Minaj literalmente les escupió en la cara a todos sus fans al subir al escenario de la gira de Erika Kirk. Charlie Kirk pasó toda su vida deshumanizando a las personas LGBT y queer. Está literalmente acabada", criticaba otro usuario.

Después de todo este revuelo y de que muchos usuarios estuvieran apuntando la pérdida de miles de usuarios en su cuenta de Instagram, la artista ha decidido cerrar la cuenta temporalmente, tal y como ya ha hecho otras veces en el pasado.

Además, desde entonces no ha vuelto a hacer ninguna publicación en X, a pesar de lo activa que está siempre en esta plataforma.