Nicki Minaj se cuela en la polémica de Lana Del Rey: "Estoy segura de que Ethel Cain es buena persona"

El pasado 14 de agosto, Lana Del Rey desató una polémica al compartir un adelanto de una canción inédita que formará parte de su próximo álbum de estudio. En ella, la artista hace una mención explícita a Ethel Cain, otra cantante estadounidense de 27 años que también apuesta por la música melancólica. La composición, cuyo título podría ser All About Ethel, dice: "Ethel Cain odió mi publicación en Instagram / Cree que es lindo recrear mi pose de Chicago"—.

Ante el desconcierto entre sus seguidores, Lana Del Rey explicó la situación: "No sabía quién era Ethel hasta hace unos años, cuando alguien me hizo notar las inquietantes y gráficas imágenes comparativas que ella solía publicar de mí junto a criaturas poco favorecedoras y personajes de dibujos animados que hacían comentarios constantes sobre mi peso. Luego, cuando escuché lo que decía a puerta cerrada por boca de amigos en común y empezó a entrometerse en mi vida personal, definitivamente me sentí perturbada".

Un día después del inicio de la polémica, la rapera trinitense Nicki Minaj —conocida por éxitos como Bang Bang o Tusa— ha compartido varios mensajes en su cuenta de X (antes Twitter) sobre la nueva canción de Lana Del Rey, los cuales han desconcertado bastante a los usuarios en redes sociales.

Nicki Minaj, la nueva fan de Lana Del Rey

Nicki Minaj se ha declarado una fiel admiradora de la nueva composición de Lana Del Rey: "He estado cantando 'Ethel Cain odió mi publicación de Instagram' toda la mañana. ¡Ayuda! ¿Y algo sobre el Waffle House y una foto con algún chico? Pero ¿cómo puede ser que una melodía, los instrumentos, las voces de fondo y la mezcla sean tan buenos que paso el día entero hablando de una persona llamada Ethel —a la que ni siquiera conozco— odiando una publicación de Instagram que ni siquiera publiqué? Estoy segura de que Ethel [Cain] es una buena persona", ha comentado con humor.

En otra publicación, Nicki Minaj ha reflexionado sobre su repentina admiración por la música de Lana Del Rey: "Ahora entiendo cómo la gente puede descubrir a un artista muchos, muchos años después de que ya tenga carrera, y luego volver atrás, escuchar toda su discografía y volverse superfan. Siempre escucho a mi disquera y a nuevos fans de distintos artistas hablar de eso, pero ahora de verdad lo entiendo".

"Y ahí lo tienen. Lana [Del Rey] me tiene cantando sobre una persona llamada Ethel Cain gracias a esta melodía, voz e instrumentación tan brutales. Me hizo pensar en cuántas veces la gente probablemente rapeaba con orgullo el nombre de alguien en una de mis canciones, sin tener ni idea de quién o de qué estaba hablando", ha añadido Nicki Minaj en otra publicación de X.

El vínculo entre Nicki Minaj y Ethel Cain

En 2023, Ethel Cain hondeó una bandera estadounidense con la cara de Minaj en un concierto. Ante su sorpresa, la rapera ha reaccionado a esa imagen en otro mensaje de X: "¿Esto es real? Gracias, Ethel", ha escrito la trinitense, quien ha mostrado su apoyo a las dos artistas involucradas en la polémica.

Aparte de Nicki Minaj, otra artista relacionada con la polémica es Clairo, una cantante estadounidense que dio me gusta al vídeo-adelanto de Lana Del Rey y a la que Ethel Cain dejó de seguir en Instagram... hasta que volvió a seguirla.