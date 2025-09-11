Nicki Nicole rompe el silencio sobre su relación con Lamine Yamal: "Me da disfrute y sinceridad"

Hace pocas semanas, el futbolista catalán Lamine Yamal (18) y la artista argentina Nicki Nicole (25) sorprendieron al hacer pública su relación sentimental. Desde entonces, las redes sociales se han llenado de comentarios sobre su diferencia de edad o sobre su grado de compatibilidad.

Lejos de preocuparse por las críticas, la pareja continúa viviendo un idílico romance, tal y como ha confesado por primera vez la cantante ante la prensa. "Estoy muy feliz en Barcelona", ha comentado Nicki Nicole este miércoles 10 de septiembre ante Europa Press y otros medios durante la alfombra roja de un desfile de Desigual. "La verdad es que [recibo] mucho cariño de la gente y les quiero agradecer a todos", ha añadido.

La prensa, al preguntarle por su vida personal y su relación con Lamine Yamal, ha respondido que está "muy feliz y muy enamorada". Con estas palabras, ha hablado por primera vez sobre su relación con el catalán y ha puesto fin a los rumores sobre una posible ruptura entre ambas estrellas, cada uno en su ámbito.

"Estoy muy enamorada"

En otro encuentro con periodistas, Nicole ha dado más detalles sobre su romance con el deportista. "Es la ciudad del amor", ha dicho sobre Barcelona en declaraciones a Prez Magazine. "Hay muchas palabras en catalán que me encantan. Tengo que aprender. Por Rosalía, aprendí la palabra T'estimo, si no me equivoco. Estaré aprendiendo alguna palabra en catalán. [Lamine Yamal] me enseñó T'estimo, también", ha añadido.

Preguntada por qué le pide al amor, la argentina ha dicho tres palabras: "Disfrute, sinceridad y compañerismo". Y todo ello se lo da Lamine Yamal, tal y como ha desvelado al mismo medio.

La historia de Nicki Nicole y Lamine Yamal

Tras numerosos rumores, a finales de agosto Yamal hizo oficial su relación con Nicole al compartir una fotografía juntos en las historias de su perfil de Instagram, donde suma más de 38 millones de seguidores.

En ella, ambos posan muy juntos —ella le coge la mano izquierda, él le agarra de la cintura con la derecha— durante lo que parece la fiesta de cumpleaños de la cantante, ya que la argentina cumplió 25 años el lunes 25 de agosto

Según contó el periodista Javier de Hoyos a principios de agosto, la cantante y el futbolista fueron pillados besándose en público el jueves 24 de julio. "Fueron a una discoteca en la playa, y ahí si que se liaron y se fueron juntos a las 4:00 horas", apuntó Hoyos en el vídeo que publicó en TikTok para alertar de la nueva pareja.

No hubo foto del beso ni tampoco la ha habido hasta ahora, lo que sí hubo en todo momento han sido pistas por parte de ambos, como las fotos que publicaron desde el mismo yate en Instagram, las imágenes de Nicki Nicole en la grada del Estadi Johan Cruyff durante el partido Barça-Como en el Trofeu Joan Gamper 2025 o las pullas de uno a otro en redes durante sus partidas de videojuegos.