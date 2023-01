A NOCTA Game: Fusa Nocta revela un vídeo de los ensayos para la puesta en escena de 'Mi Familia' en el Benidorm Fest

"Benidorm voy con todo. Anoche soñé que actuaba en Eurovisión". Con estas palabras Fusa Nocta hace toda una delcaración de intenciones solo una semana antes de que de comienzo el Benidorm Fest.

La cantante de Gandía actuará en la Semifinal del próximo 31 de enero y parte como una de las grandes favoritas. Su tema, Mi Familia, es el segundo que más reproducciones acumula en las plataformas, solo por detrás de Nochentera de Vicco.

Siete días antes de que de comienzo la preselección eurovisiva española, la artista ha publicado el A NOCTA Game, un vídeo de cinco minutos en el que se revela cómo están siendo los ensayos de cara a la puesta en escena de su actuación, que girará en torno al baile y la fuerza de los movimientos.

Acompañada de cinco bailarines, -Andrés Cozar, Alejandro Rovina, Audrey Isso, Iván Santander y Manuel Ramírez- la artista juega con las luces, los golpes de la canción y los destellos para conseguir una proyecto diferente, con personalidad, potetente y carismático. Incluso llegó a afirmar a la web 'eurovision-spain' que desde la organización del festival le habían denegado una propuesta por ser "demasiado peligroso".

El videoclip oficial de la canción se estrenó el mismo día que la organización del Benidorm Fest dio a conocer los temas que formarían parte del festival.

Los mensajes escondidos en A NOCTA Game

La artista de 28 años ha intercalado varios mensajes entre algunos planos del vídeo, algo que no ha pasado desapercibido para los eurofans. En el más extenso agradece a sus seguidores la acogida del tema y recalca que todo el trabajo ha caído sobre sus hombros ya que no cuesta con el apoyo de una discográfica detrás.

"Desde que saqué 'Mi Familia', lo acogisteis y lo hicisteis vuestro. Siento que me está llevando y me va a llevar a lugares muy especiales y eso para mi solo significa una cosa: poder demostraros que soy capaz de representar a España en Europa. De trabajar muy duro para esforzarme en no desaprovechar esta oportunidad. De demostraros quién soy como artista a día de hoy, y todo lo que puedo ser a partir de mañana".

"Tengo 28 años. No tengo una discográfica detrás, llevo años sin querer firmar con nadie y todo lo estoy asumiento yo, gracias también al apoyo de tanto talento en mi equipo creativo que ha apostado por mí acompañándome en este viaje... Quiero sorprender, quiero que la gente se lo pase bien, que el público baile, que grite, que el foso de Benidorm se caiga, el foto de Liverpool se caiga, y que la gente en sus casas baile tanto como nosotros sobre el escenario, que se sepa la coreo y que disfrute de la música tanto como nosotros. Quiero llevar un mensaje poderoso, que la familia es más que un lazo de sangre, que la familia que una elige es la familia que nos salva, que nos cuida, que nos defiende, que nos protege, que nos hace ser quien somos. Y que pase lo que nos pase, cuando nos miremos al espejo, nos miremos con orgullo y que nos duela la carita de lo guapa que la tenemos".

No es el único mensje oculto. Hay otras frases que suponen toda una declaración de intenciones:

Quiero representar a España en Eurovisión 2023

Y que bailemos juntos un mensaje poderoso a Europa

Un show icónico homenaje a los lazos de sangre