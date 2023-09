Las novias de Maxi Iglesias: las parejas conocidas del actor

Seguimos a Maxi Iglesias desde que era solo un adolescente. Comenzó su carrera como actor a los 14 años como extra en Amar en tiempos revueltos o Cuéntame cómo pasó y consiguió su primer papel protagonista en 2008 en Física o química, interpretando al mítico César Cabano.

El madrileño ha conquistado las pantallas y nuestros corazones, pero irónicamente se sabe poco de su vida privada. A sus 31 años, es bastante reticente a la hora de hablar de sus romances y parejas y ha preferido no exponerlas a los focos mediáticos.

¿Qué mujeres han enamorado a Maxi? Te las contamos y cuánto tiempo estuvo con ellas.

Saray Muñoz (2011-2014)

Descubrimos la primera relación de Maxi Iglesias por unas fotos tomadas en la playa en 2012, en la que se podía ver al actor junto a Saray Muñoz. Se trata de la hija de un millonario empresario dedicado a las clínicas ginecológicas.

Evitaban mostrarse públicamente y de no ser por los paparazis, no hubiéramos sabido de esto. No subían imágenes en las redes sociales ni tampoco acudían juntos a eventos.

Ella era unos años mayor que él y se rumoreó que esta podría haber sido la causa de la ruptura, aunque fuentes cercanas a ellos apuntaron que no fue el motivo y se entendían muy bien. Otros explicaron que la razón real fue la distancia: ella residía en España y él en aquel momento se encontraba viviendo en Miami grabando una serie.

Los rumores de relación con Viviana Saccone

Tras la ruptura con Saray, pasaron varios años hasta que se lo volvió a relacionar con otra mujer. En 2020, empezaron a circular rumores de romance con la actriz argentina Viviana Saccone, con quien había coincidido en la serie Separadas.

Los compañeros de reparto fueron vistos paseando por las calles de Buenos Aires con una actitud muy acaramelada.

Sin embargo, Maxi desmintió que estuvieran juntos y aclaró que solamente era una bonita amistad. Explicó que si fuera cierto lo habría dicho porque "no tendría problema en admitirlo porque nunca me escondo".

"Me muero de risa de los rumores. Nunca me había pasado que me adjudicaran una relación con alguien que no era", insistió.

Su romance con Stephanie Cayo

Su última relación conocida fue con la actriz peruana Stephanie Cayo, de la que se enamoró perdidamente cuando la vio en el rodaje de la película Hasta que nos volvamos a encontrar (2021). Ella se acababa de divorciar de Chad Campbell, con el que había estado saliendo durante ocho años.

Él no paraba de hablar de ella en las entrevistas y todo dejaba ver que había feeling: "Me llamó mucho la atención, porque llegaba y preguntaba cosas a todo el mundo. Y dije 'ella va a ser mi compañera en los próximos meses. Ay, Dios'".

En diciembre de 2021, ella compartió una foto besándose con Maxi despejando cualquier duda: "Todo lo que venga desde el amor es hermoso. Tu cara es hermosa, tus ojos son para escribir un puto poema, lo que muestras un sueño y lo que todos sabemos que puedes hacer. Pero lo más increíble de todo… que no mucha gente tiene la suerte de conocer, es todo lo que no muestras.. lo que llevas por dentro, que es INFINITAMENTE más hermoso. (cómo si eso fuera posible) … Eres un regalo. Maximiliano. Y el presente es eso. Un regalo", apuntó la actriz.

Sin embargo, Stephanie confirmó la ruptura a mediados de 2022. "No, ya no sigue. Pero la historia de amor sigue en la película y estamos muy contentos los dos de que nuestra historia de amor haya podido traspasar tantos corazones", respondió a los reporteros presentes.

Sobre el motivo de la ruptura, Cayo no quiso dar muchos detalles, pero dejó claro que continúan teniéndose mucho cariño: "Esas cosas pasan, ¿no? Somos amigos, nos queremos mucho".

En febrero de 2023, la revista Hola informó que habían decidido darse una segunda oportunidad y se dejaron ver dando un romántico paseo por Madrid. Aún así, a los pocos meses volvieron a romper.

Tras ella, no se conoce otra relación de Maxi Iglesias.