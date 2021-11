El núcleo familiar de David Bustamante: sus dos hermanos y sus padres

Ya en la Academia de Operación Triunfo se intuía que Bustamante era un chaval sentido, cariñoso y muy familiar. Cuando su compañero Álex Casademunt abandonó la academia, el cántabro no podía evitar llorar al encontrarse con unas gafas olvidadas de su amigo. Esa no fue la única vez que derramó algunas lágrimas. La emoción invadía al artista cada vez que se subía al escenario.

Esta sensibilidad ha vuelto a salir a la luz gracias a su paso por Masterchef Celebrity. El cantante, de 39 años, se ha sumergido en una experiencia culinaria terriblemente dura pero que también le ha dado grandes satisfacciones. Una de ellas fue la visita de su hermano Igor al programa para cocinar con él en una prueba. Así, conocíamos por qué Igor fue tan importante para David en una de las etapas más duras de su vida.

El artista de San Vicente de la Barquera (Cantabria) tiene dos hermanos. Igor es el mayor, David el mediano y Manuel el pequeño.

Igor, su hermano mayor y asistente personal

Es el mayor de los tres y se trata de uno de los mayores apoyos de su hermano, ya que es al primero que acude cuando las cosas no van bien. "Es un persona súper especial. Cualquier cosa que me pasa, sea buena o mala, al primero que llamo es a él", aseguró el cantante al recibir la visita de su hermano en el plató de MasterChef Celebrity.

Igor, hermano mayor de David Bustamante // rtve

Además, Igor tendió la mano a su hermano cuando empezó a desarrollarse en su papel de padre soltero tras el divorcio con Paula Echevarría en 2018 tras casi doce años de matrimonio. "Cuando yo opté por separarme y me encontraba siendo padre soltero, él me dijo: 'Ven para acá, que te voy a enseñar a cocinar'. Y fue la primera persona que me enseñó a hacer cosas para cocinarle a mi hija", aseguraba el cantante entre lágrimas. "Le estaré eternamente agradecido por eso. Esos son los detalles. Cuando tú lo necesitas, alguien que esté ahí, que llora contigo, que tira y te hace subir para arriba. Eso es mi familia".

Durante seis años, entre 2009 y 2016, trabajó como asistente personal del cantante. Luego fue consultor en la inmobiliaria Engel & Völkers y actualmente trabaja como label manager en Universal Music, la discográfica de su hermano.

Manuel, su hermano pequeño

Manuel es el pequeño de la familia (en la foto lo vemos con camisa y tirantes). Se formó en el mundo de los negocios, tiene un master en Banca y Mercados Financieros y actualmente dirige una sucursal bancaria.

Los padres, Gervasio Bustamante y Ada Hoyos

Gervasio Bustamante y Ada Hoyos siempre se han esforzado por dar la mejor educación a sus tres hijos. Desde que el mediano saltase a la fama, siempre lo han acompañado en sus conciertos y viajes más importantes.

De hecho, Gervasio Bustamante entabló una gran amistad con Francisco Juan Manjón, exsasesor del cantante y con el que el inició una batalla judicial hace unos años.

Gervasio Bustamante y Ada Hoyos // GTRES

El artista lo acusaba de apropiación indebida, administración desleal, estafa y falsedad documental por unas transferencias de dinero a sus cuentas personales. Sin embargo, el juez terminó dándole la razón al asesor, ya que los movimientos correspondían a "documentos firmados por él, que no han sido declarados nulos y que por lo tanto, le obligan".

Aun así, el magistrado destacó en la sentencia la "enorme extrañeza" que producen estas cláusulas, ya que son muy perjudiciales para el cantante.