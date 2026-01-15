Nuevas pistas sobre el proyecto 'We belong together' de Harry Styles: un audio cantando y una fecha de estreno

La era We belong together de Harry Styles no para de sumar incógnitas. Los fans del artista están deseando escuchar nueva música del británico, después de tres años de silencio. Y parece que un nuevo proyecto está muy cerca.

Hace unos días aparecían las calles repletas de carteles con el eslogan We belong together, la misma frase que aparecía al final del vídeo que publicó en diciembre cantando Forever, Forever, pero anteriormente ya habían estado surgiendo rumores sobre espacios que supuestamente habría reservado para actuar en 2026 y 2027.

Esto se ha juntado con la creación de la página web WeBelongTogether.co, que rápidamente fue vinculada al artista y desde la cual se podía acceder a un número de teléfono que ahora ha revolucionado a los fans.

Aquellos que crearon un chat con dicho número han recibido algo muy especial: una nota de audio que sigue añadiendo pistas a la nueva era musical de Harry Styles.

En ese audio se escucha lo que parece un nuevo adelanto. Cantado con un suave susurro sobre ruido blanco ambiental, se escucha: "We belong together".

La posible fecha de su regreso

Aunque muchos apuntaban a un primer adelanto del cuarto disco de Harry Styles estos meses, una coincidencia de números ha puesto en el punto de mira la posible fecha del siguiente proyecto del británico.

El audio que han recibido los fans se llama 'Audio_605', el mismo 'error' que daba la página de We Belong Together hace unos días: '605 Not Found'.

Por ello, los seguidores de Styles ya han anotado sobre el calendario el viernes 5 de junio de este 2026 como la fecha del próximo álbum de la estrella de la música.