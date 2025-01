Nuevos rumores de divorcio entre Justin y Hailey Bieber tras ser padres: así ha respondido la modelo

Más de cinco millones de visualizaciones recoge un vídeo en TikTok analizando comportamientos de Hailey Bieber que podrían indicar una posible crisis matrimonial con Justin Bieber, quienes se casaron en 2018 y anunciaron el nacimiento de su hijo el pasado mes de agosto de 2024.

El vídeo, creado por el usuario Sloan Hooks, ha recopilado más de 600 mil 'me gustas' desde su publicación el 30 de diciembre. En él, el "investigador de la cultura pop", como se hace llamar, recopila supuestas pruebas sobre un posible divorcio entre la modelo y el cantante.

Una de las pistas sería una historia en Instagram de Justin Bieber, donde el cantante compartió la canción B.E.D. de Jacquees sobre "un hombre que quiere sexo, no amor", tal y como describe Sloan Hooks. Por su parte, después Hailey Bieber habría publicado otra historia en la misma red social con una parte de la letra de la canción 30 For 30 de SZA y Kendrick Lamar que dice: "Pero, si es fuc* me, entonces fuc* you".

Otra de las pistas sobre su posible crisis sería una publicación en X (antes Twitter) del padre del cantante, Jeremy Bieber, quien compartió una polémica frase el 28 de diciembre: "Nunca he conocido a un padre que diga 'Ojalá no tuviera un hijo'". Muchos fueron quienes interpretaron esas palabras como una pista sobre los sentimientos de su propio hijo.

Justin Bieber y Hailey Baldwin | GETTY IMAGES

La respuesta de Hailey Bieber a los rumores

Según recoge Us Magazine, Hailey Bieber lanzó una indirecta contra las redes sociales poco después de la viralización del vídeo de Sloan Hooks. La modelo y fundadora de Rhode Beauty compartió un vídeo del tiktoker EyeGotThyme repitiendo la frase: "No estás bien, y está bien". Ella, por su parte, escribió: "Yo a todos ustedes en internet", y un corazón irónico en señal de crítica a todas las especulaciones.

Estas palabras recuerdan a otras que compartió la propia modelo en Instagram en marzo de 2024, cuando ya negó los rumores sobre su matrimonio. "Para que lo sepan, las historias y que veo en TikTok están cien por ciento equivocadas. Salen de la nada, del país de la ilusión… Sé que puede ser divertido seguir alimentando estas historias, pero sepan que siempre son falsas. Perdón por arruinar el juego", dijo Hailey Bieber.