La Oreja de Van Gogh cantará 'Muñeca de Trapo' en su gira 'Tantas cosas que contar'

La Oreja de Van Gogh confirma la vuelta con Amaia Montero con un comunicado

El reencuentro de La Oreja de Van Gogh fue una de las noticias que revolucionó el panorama musical en 2026, sobre todo porque Amaia Montero fue la seleccionada para ser la vocalista.

Además, por si fuera poco, lanzaron una nueva canción titulada Todos estamos bailando la misma canción y anunciaron una gira por toda España bajo el nombre Tantas cosas que contar, la cual comenzará el 9 de mayo de 2026.

Sin embargo, la banda no había revelado aún qué canciones van a cantar en estos shows tan especiales, aunque si algo es seguro es que revisitará sus grandes éxitos. Entre ellos, se encuentra Muñeca de Trapo, sobre la cual han publicado un vídeo en Instagram en el que se les ve ensayando.

Este tema fue publicado por la banda en 2006 dentro de su álbum Guapa, el cual trata sobre la frustración de no poder expresar sentimientos, la timidez en el amor y la sensación de impotencia.

El otro éxito que (probablemente) veremos

Lo más seguro es que también podamos disfrutar de su nueva canciónTodos estamos bailando la misma canción, la cual está muy relacionada con la religiosidad y hace una reflexión sobre la propia existencia.

Letra 'Muñeca de Trapo'

Como esos cuadros que aún están por colgar

Como el mantel de la cena de ayer

Siempre esperando que te diga algo más

Y mis sentidas palabras no quieren volar

Lo nunca dicho se disuelve en té

Como el infiel dice: Nunca lo haré

Siento que estoy en una cárcel de amor

Me olvidarás si no firmo mi declaración

Me abrazaría al diablo sin dudar

Por ver tu cara al escucharme hablar

Eres todo lo que más quiero

Pero te pierdo en mis silencios

Mis ojos son dos cruces negras

Que no han hablado nunca claro

Mi corazón lleno de pena

Y yo, una muñeca de trapo

Cada silencio es una nube que va

Detrás de mí, sin parar de llorar

Quiero contarte lo que siento por ti

Que me escuche hablar la luna de enero

Mirándote a ti

Me abrazaría al diablo sin dudar

Por ver tu cara al escucharme hablar

Eres todo lo que más quiero

Pero te pierdo en mis silencios

Mis ojos son dos cruces negras

Que no han hablado nunca claro

Mi corazón lleno de pena

Y yo, una muñeca de trapo

No tengo miedo al fuego eterno

Tampoco a sus cuentos amargos

Pero el silencio es algo frío

Y mis inviernos son muy largos

Y a tu regreso, estaré lejos

Entre los versos de algún tango

Porque este corazón sincero

Murió en su muñeca de trapo