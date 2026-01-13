La Oreja de Van Gogh cantará 'Muñeca de Trapo' en su gira 'Tantas cosas que contar'
Con el regreso de Amaia Montero como vocalista de La Oreja de Van Gogh, la banda anunció una gira de regreso para este 2026: Tantas cosas que contar. Sin embargo, se desconoce qué canciones van a cantar para este regreso, o al menos hasta hoy.
El reencuentro de La Oreja de Van Gogh fue una de las noticias que revolucionó el panorama musical en 2026, sobre todo porque Amaia Montero fue la seleccionada para ser la vocalista.
Además, por si fuera poco, lanzaron una nueva canción titulada Todos estamos bailando la misma canción y anunciaron una gira por toda España bajo el nombre Tantas cosas que contar, la cual comenzará el 9 de mayo de 2026.
Sin embargo, la banda no había revelado aún qué canciones van a cantar en estos shows tan especiales, aunque si algo es seguro es que revisitará sus grandes éxitos. Entre ellos, se encuentra Muñeca de Trapo, sobre la cual han publicado un vídeo en Instagram en el que se les ve ensayando.
Este tema fue publicado por la banda en 2006 dentro de su álbum Guapa, el cual trata sobre la frustración de no poder expresar sentimientos, la timidez en el amor y la sensación de impotencia.
El otro éxito que (probablemente) veremos
Lo más seguro es que también podamos disfrutar de su nueva canciónTodos estamos bailando la misma canción, la cual está muy relacionada con la religiosidad y hace una reflexión sobre la propia existencia.
Letra 'Muñeca de Trapo'
Como esos cuadros que aún están por colgar
Como el mantel de la cena de ayer
Siempre esperando que te diga algo más
Y mis sentidas palabras no quieren volar
Lo nunca dicho se disuelve en té
Como el infiel dice: Nunca lo haré
Siento que estoy en una cárcel de amor
Me olvidarás si no firmo mi declaración
Me abrazaría al diablo sin dudar
Por ver tu cara al escucharme hablar
Eres todo lo que más quiero
Pero te pierdo en mis silencios
Mis ojos son dos cruces negras
Que no han hablado nunca claro
Mi corazón lleno de pena
Y yo, una muñeca de trapo
Cada silencio es una nube que va
Detrás de mí, sin parar de llorar
Quiero contarte lo que siento por ti
Que me escuche hablar la luna de enero
Mirándote a ti
Me abrazaría al diablo sin dudar
Por ver tu cara al escucharme hablar
Eres todo lo que más quiero
Pero te pierdo en mis silencios
Mis ojos son dos cruces negras
Que no han hablado nunca claro
Mi corazón lleno de pena
Y yo, una muñeca de trapo
No tengo miedo al fuego eterno
Tampoco a sus cuentos amargos
Pero el silencio es algo frío
Y mis inviernos son muy largos
Y a tu regreso, estaré lejos
Entre los versos de algún tango
Porque este corazón sincero
Murió en su muñeca de trapo