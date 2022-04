Pablo Alborán pospone su gira tras dar positivo en coronavirus

Malas noticias para los fans de Pablo Alborán. El cantante ha comunicado que cancela de manera temporal su gira después de dar positivo en coronavirus.

Desde sus redes sociales, han anunciado que el artista "se encuentra bien", pero la cuarentena supone que tenga que posponer sus conciertos más inmediatos, que se iban a celebrar el día 1 y 2 de mayo en A Coruña.

Sin embargo, todavía no se ha comunicado cuando se reubicarán estas actuaciones, aunque destacan que será "próximamente".

Ya ha cancelado sus conciertos en Zaragoza

Pablo Alborán ya tuvo que cancelar los conciertos que iba a dar en Zaragoza que iban a celebrarse entre el 27 y 28 y se pospusieron dos días. No obstante, como volvió a dar positivo en covid los canceló hasta nueva fecha.

"Familia, estoy muy muy triste. He intentado seguir adelante y no posponer los conciertos en Zaragoza de hoy y mañana, pero el médico me ha recomendado reposo absoluto. Me da mucha rabia no haber podido avisar antes...Siento muchísimo las molestias. Lo siento mucho", lamentaba el cantante.