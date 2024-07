Pablo Benegas niega la vuelta de Amaia Montero a la Oreja de Van Gogh y desvela como es su relación

La Oreja de Van Gogh, ha ocupado el foco en los medios tras la declaración de la periodista Isabel Rábago para el programa Juntos de Telemadrid , en la que exponía una posible vuelta de la cantante Amaia Montero al grupo musical.

Tras 17 años se ponía en duda el destino de la ahora intérprete del grupo, Leire Martínez , y que haría si finalmente se realizara el cambio de vocalista.

Viéndose así afectada también la gira de verano que ya han comenzado los integrantes de La Oreja de Van Gogh.

Días más tarde y después de las declaraciones de la periodista, la banda subía una fotografía previa a su concierto en Valladolid a sus redes sociales, en la que se les ve muy contentos y queriendo parecer ajenos a la polémica.

Pero lo cierto es, que es mucha casualidad que tras dichas declaraciones suban una foto todos los componentes, Leire Martínez, Pablo Benegas, Xabien San Martín, Hariz Garde y Álvaro Fuentes, rollo familia feliz.

"A minutos de salir el festival Conexión Valladolid con un ojo en el cielo porque está lloviendo. Ya se pueden apartar las nubes que nosotros salimos", era lo que posteaban en las redes.

Niegan su vuelta

Parecía ser que con dicha fotografía, la controversia estaría zanjada, pero uno de los componentes del grupo, Pablo Benegas, hablaba con El Periódico Español, dejando ahora sí una clara respuesta ante las incipientes dudas.

"La relación es buena, pero no tendría sentido. Tiene un punto demasiado comercial y nosotros no estamos ahí. Queremos seguir escribiendo canciones. Cada vez nos cuesta más, buscando las mejores palabras y melodías. Es nuestro principal motor", son las declaraciones que deja el artista y a las que añade: "No sabemos de dónde ha salido tal rumor. El grupo tiene cerrada una larga gira este verano".

Tras su testimonio, ha dejado claro que el grupo no tendrá cambios y que simplemente es otro rumor de los seguidores de la banda a los que les gustaría volver a ver a la cantante, Amaia Montero, al frente de La Oreja de Van Gogh.

Algunos fans estaban en desacuerdo con que el rumor no fuera cierto y así lo reflejaban en Twitter: "Quieran o no fueron famosos por Amaia, ella es todo el carisma que tenía la banda", "Que tremendo grupo, y como se perdió su carrera cuando salió Amaia Montero".

Otros en cambio están contentos con no realizar ningún cambio y estos son sus comentarios: "Ustedes cinco, así, ni más ni menos... Son lo mejor! El pasado (aunque fue bueno) ya fue", "Leire marcó una nueva era en la banda y es un talento maravilloso".