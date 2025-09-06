Pablo López volverá a casarse con Laura Rubio: todos los detalles de su segunda boda

Tras varios años de noviazgo, Pablo López (41) y Laura Rubiose casaron en secreto el sábado 19 de julio en la Basílica de Jesús de Medinaceli de Madrid, alejados del foco mediático y con una ceremonia íntima. Sin embargo, después de su primer enlace, los cantantes tienen planeado volver a darse el 'sí, quiero'.

Así será su segunda boda

Según explica la revista Hola, López y Rubio volverán a casarse el sábado 20 de septiembre, sobre las 18:30. Lo harán en un pueblo de la provincia de Cádiz denominado Alcalá del Valle y rodeados de amigos y familiares cercanos.

Tras la ceremonia religiosa, esta vez la pareja tiene planeada una fiesta menos formal pero igualmente romántica. Para evitar la mediatización del encuentro, los invitados tendrán que entregar sus teléfonos móviles, tal y como ocurrió en la boda de Ana Guerra y Víctor Elías.

Quién es Laura Rubio, la mujer de Pablo López tras casarse en secreto | GETTY

Cómo se conocieron

Pablo López y Laura Rubio se conocieron en 2017 durante el rodaje de La Voz, ya que en aquel momento el artista ejercía como coach mientras ella se presentó como concursante. Sin embargo, no fue hasta 2021 cuando empezaron a surgir rumores de su relación. Desde entonces, se ha visto a la pareja en algunos eventos, pero siempre alejados del foco mediático y llevando con mucha discreción su romance.

Quién es Laura Rubio

Poco se sabe de Laura Rubio, ya que la cantante decidió desaparecer de las redes sociales para mantener el anonimato. Sin embargo, durante su paso por La Voz en 2017, la malagueña sí compartía contenido en X (antes Twitter). Entre sus últimos mensajes, destacan retuits a mensajes halagando a Pablo López.

Según Clara, Laura Rubio tendría 32 años. Lo que sí se sabe es que la cantante estuvo a punto de llegar a la final de la quinta edición de La Vozen el equipo de Pablo López, ya que quedó eliminada en la semifinal. Ese año, Manuel Carrasco se llevó la victoria como coach gracias a Alba Gil.

Durante su paso por el concurso, Laura Rubio interpretó canciones como You Are So Beautiful, Tainted Love, Back to black, With a little help from my friends o Human, el tema con el que intentó llegar a la final. Así, la malagueña demostró ser una gran admiradora de la música en inglés, ya que siempre cantó en este idioma.