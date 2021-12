Las parejas de Sergio Dalma: de su exmujer Maribel Sanz a su mánager Carmen Recio

Te interesa La pelea de Sergio Dalma y su hijo Sergi Capdevila: cómo está ahora la relación

"En lo sentimental he estado más aislado de lo que me hubiera gustado", decía Sergio Dalma en una entrevista publicada en noviembre cuando le preguntaban por sus asuntos del corazón.

El cantante de 57 años, que se define como pasional, lleva un tiempo sin pareja conocida. Tras su ruptura con María Aguiñica se le relacionó con otra joven, pero no se supo si la relación se consolidó.

Maribel Sanz, su única mujer

La primera pareja conocida de Sergio Dalma fue Maribel Sanz, con quien se casó por lo civil en enero de 1994 y con quien se convirtió en padre de su único hijo. Sergi Capdevila nació en agosto de 1995.

Pero no fue una boda lo que les unió, fueron dos. Sergio y Maribel se dieron otra vez el "sí, quiero" en 1997 con dos testigos muy especiales: Sergi, el hijo de ambos, y Adrián, hijo solo de Maribel (casada anteriormente con el guitarrista Javier Catalá).

La felicidad duró poco. En 1998 llegó la separación y no fue precisamente amistosa. "Me casé muy enamorada de Sergio. Nos reíamos mucho y éramos muy felices, pero nos separó nuestro hijo. No culpo al niño, que nadie entienda esto por favor, pero yo me volqué en él porque era hiperactivo. Sergio se enceló y hubo mucho desgaste entre nosotros", contó la exmodelo en 2017 sobre el porqué de su ruptura.

Al parecer fue una decisión únicamente de ella. "Me desgastó. Sergio se enfadaba conmigo porque salía corriendo cuando Sergi lloraba… Me hizo elegir y lo fastidió", contó sobre el final ante el que no ve posible una reconciliación. "No le tengo rencor pero sé que él sí me lo tiene a mí. Él no quería separarse y yo tiré para adelante".

Carmen Recio, expareja y mánager

Carmen Recio fue la siguiente pareja conocida de Sergio Dalma, con quien estuvo nueve años, entre 2001 y 2009, y con quien hoy mantiene una gran relación.

"Carmen es mi mánager. Fuimos pareja durante nueve años y luego fue mi mánager, bueno sigue siéndolo. Algo muy atípico en este mundo", explicaba el artista en abril. "Me soporta porque me conoce bien", añadía el artista, que ve en esta exrelación una ventaja laboral.

"En este trabajo al final necesitas a gente de confianza y qué mejor que alguien que ha convivido contigo y que sabe tus manías", aseguraba.

Cinco años con María Aguiñica

Sergio Dalma y María Aguiñica, en 2012 // Gtresonline

María Aguiñica siguió a Carmen Recio en el corazón de Sergio Dalma. El cantante y la abogada, 20 años más joven, empezaron a salir a finales de 2009.

La relación terminó en 2015, un año después de que Sergi Capdevila revelase que estaba decepcionado con la pareja de su padre: "Ella tampoco me habla".

La misteriosa joven

Sergio Dalma asegura ahora que su corazón está libre, que vive tranquilo disfrutando de algunos ligues esporádicos. Lo malo es que a veces le pillan, como le ocurrió en 2015, cuando fue fotografiado con una joven morena besándose por las calles de Madrid.