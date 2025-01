Pastora Vega, de cerca: su edad, su pasado con Imanol Arias y sus dos hijos en común

Pastora Vega es una actriz y presentadora por todos conocidos. Su debut fue en la serie de televisión Los pazos de Ulloa, y desde entonces se la ha podido ver en grandes producciones.

La intérprete nació en Madrid en 1960, y a sus 64 años puede decir que ha desarrollado una carrera muy sólida. Es bisnieta de la bailaora Pastora Imperio y nieta del torero Rafael Vega de los Reyes, 'Gitanillo de Triana'. Por ello, pese a haberse licenciado en Derecho, la sangre artística le corría por la venas.

En cine la actriz destaca por títulos como Amanece, que no es poco, Casas de fuego, El chevrolé, Palacio Estilistas... Mientras que en televisión formó parte del reparto de ficciones como Brigada central, Cuéntame cómo pasó, Bandolera, Gran Reserva, Velvet, El Ministerio del Tiempo y Sin huellas.

La pantalla la ha compaginado con el teatro, desarrollando así una carrera muy completa. Sin embargo, Pastora Vega también ha estado en el foco por su vida personal, puesto que su corazón ha estado ocupado por varios actores reconocidos.

Su historia con Imanol Arias

Pastora Vega e Imanol Arias protagonizaron una de esas relaciones entre actores que se convertiría en una de las más consolidadas del panorama social.

Pastora Vega e Imanol Arias en 2009 | GTRES

De su matrimonio nacieron dos hijos: Jon, que llegó al mundo en 1987, y Daniel, al que tuvieron en 2001. Los hermanos se llevan 14 años de diferencia, pero pese a ello mantener el anonimato de sus vástagos siempre ha sido su prioridad.

Con el tiempo, Vega ha reflexionado sobre la crianza de sus pequeños: "He tenido la suerte de que cuando he estado emparejada con Imanol, él trabajaba mucho y yo prefería dedicarme a mi gente, porque si los dos salíamos en desbandada de la casa, pues creo que para eso no tienes que tener hijos".

Ocho años después de que naciera su segundo hijo, en 2009, Imanol y Pastora se separaron. Y lo anunciaron públicamente, 25 años después de empezar su relación: "Tanto Imanol como Pastora agradecen de antemano el respeto con el que los medios de comunicación tratarán este asunto de índole privada, que les atañe tanto a ellos como a sus hijos y familiares, e informan de que no realizarán ninguna otra declaración al respecto, más allá de este comunicado".

Una relación con Darío Grandinetti

Pastora Vega volvió a salir con otros actores, como Juan Ribó entre 2010 y 2015 desde que se conocieron en la comedia teatral Relación pornográfica. Con él concursó en el programa de Antena 3 ¡A bailar! como pareja, pero finalmente el amor llegó a su fin.

Tan solo un año después, en 2016 llegó otro gran amor, también de la mano de un actor: el argentino Darío Grandinetti, con quien Pastora tuvo una relación de ocho años. Curiosamente, cuando ya estaban juntos, Grandinetti e Imanol Arias trabajaron en la película Despido procedente, pero todo transcurrió con normalidad.

Pastora Vega y Dariío Grandietti en 2022 | GTRES

Su ruptura no transcendió en el momento, pero en 2024 la actriz le contó a la revista Hola que ella y el argentino llevaban un tiempo separados. Y es que pese a compartir su vida con personalidades reconocidas, Pastora Vega siempre ha sido muy discreta con su vida personal.