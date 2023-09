Patricia Pardo revela cuándo conoció a Christian Gálvez y por qué se casaron en secreto

Mucho se ha comentado sobre la relación de Christian Gálvez y Patricia Pardo. La noticia de su futura paternidad, que llegó al mismo tiempo que se conocía su matrimonio secreto, levantó una polvareda de comentarios.

Pocos entendieron qué llevó al presentador a pasar por el altar solo cuatro meses después de firmar su divorcio con Almudena Cid, con la que tuvo una relación de once años.

El amor entre Gálvez y Pardo saltó a la luz en febrero del año pasado. En marzo se publicaron sus primeras fotos juntos y en julio estaban casándose. Él llevaba divorciado desde noviembre de 2021 y Patricia lo había hecho un año antes. Con su exmarido Francisco Márquez tuvo a sus dos primeras hijas, Aurora, de siete años, y Sofía, de cuatro.

Así lo ha aclarado la periodista en una exclusiva con la revista Pronto, donde ha querido explicar que ella no conocía al presetador cuando tomó la decisión de divorciarse.

"Yo ya estaba divorciada desde el año 2020. No me separé, como han dicho, en el verano de 2021 y quiero aclarar que no conocía a Christian cuando me divorcié. Los que inventan esas cosas hacen mucho daño", decía, rotunda, sobre una información errónea en los tiempos de su separación.

Sin embargo, la periodista no aclara cuándo comenzó su relación con Gálvez y ni explica por qué esa premura por darse el 'sí, quiero' solo cuatro meses después de que se conociese su relación y ocho tras el divorcio de Christian y Almudena. Sí matiza por qué no decidieron contarlo: "Decidimos que fuese una boda secreta porque somos muy prudentes y nos gusta velar por nuestra intimidad".

Sea como fuere, Pardo se ha mostrado entusiasmada por la llegada de su primer retoño junto al presentador. "Es un hombre sensible y lo veo entusiasmado con el nacimiento de nuestro hijo", ha añadido.

Hace solo unos días, la presentadora se mostrada exultante por su 40 cumpleaños. "Te amo por tu manera de querer, sentir y vivir. Por contagiarme tu entusiasmo inagotable y por hacer de cada día una sorpresa mejor que la del día anterior", escribía ella en sus redes.

Un agradecimiento por la fiesta sorpresa que Gálvez le preparó a su chica, con gaitas, fuego y muchos amigos.