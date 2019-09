Paula Echevarría, muy criticada en Instagram por poner esta foto con su chico

Aunque las redes sociales serían un espacio mucho más amable si los haters no atacasen a la primera de cambio, pocas opciones tienen las celebrities para combatirlos.

Más aún si hablamos de influencers como Paula Echevarría, que acumula 2,9 millones seguidores. Contestar individualmente a cada hater sería una tarea eterna, así que esperamos que Pau Eche haga oídos sordos a los desagradables comentarios que le dedican.

Esta vez ha sido una foto con sus 'chicas Velvet' la que ha desatado la ira de los más aburridos de Instagram, que no entendían por qué Paula Echevarría había invitado a su novio a una "cena de chicas". "Tenemos chico nuevo en la oficina", escribía la actriz junto a la imagen.

"Qué pesadez, ¿hasta para una tarde de chicas ha de ir con él? Será para tenerlo siempre controlado y que no fiche a otra, aunque de momento vive de ella, no la deja ni en broma... jejeje", "Qué pesada … ¿No puedes ir tú solita a los sitios?" o "¡Qué pesadilla! Parece que no existe otro hombre", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.