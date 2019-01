Paula Gonu critica el tallaje tras probarse varios pantalones de la talla 38 de diferentes marcas

Paula Gonu no es la primera ni será la última influencer que denuncie las diferencias en el tallaje dependiendo de la marca que fabrique la prenda.

Aunque varias tiendas pertenezcan al mismo grupo comercial, no utilizan los mismos patrones para sus tallas. ¿Y en qué se traduce eso? En que cuando una chica (o chico) va a probarse su talla habitual de pantalones y ve que no le entran, se frustra. Pensará que ha engordado, cuando la realidad no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la tiranía de las marcas ante los tallajes, que han cambiado mucho con los años. ¿Y qué pasa cuando llegas a la L, o la XL y ya no tienes más medidas para elegir?

Así, Paula Gonu ha decidido que este iba a ser el tema de uno de sus últimos vídeos de su canal de Youtube. Una buena idea, ya que la joven es seguida por miles de adolescentes que probablemente se encuentren a diario con estos problemas.

La youtuber se prueba varios pantalones, todos de la talla 38, pero comprados en diferentes tiendas: Bershka, Zara, H & M, Levis... ¿El resultado? ¡Ninguno de ellos es igual, ninguno!