Pedro Sánchez recomienda 'LUX' de Rosalía y elige su canción favorita del disco

Rosalía está arrasando con su nuevo álbum, LUX, y no solo entre sus fans. El disco está experimentando un increíble boca a boca por su arriesgada apuesta musical y temática: canto lírico, protagonismo del violín, letras sobre el equilibrio entre la fe y el mundo terrenal...

Más allá de críticos, seguidores de la artista o amantes de la música, el trabajo de Rosalía ha llegado hasta el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien este sábado 15 de noviembre ha querido recomendar LUX en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok.

"Es un disco que se tiene que escuchar de una tirada"

"De recomendación musical, yo creo que esta semana nos tenemos que rendir todos a la gran Rosalía y su nuevo disco, LUX", empieza diciendo antes de elegir su tema favorito. "Realmente, es un disco que se tiene que escuchar de una tirada. Si tuviera que recomendar alguna de las canciones (bueno, todas, sin duda), sería la última, Magnolias, que me ha encantado".

Así es 'Magnolias'

En Magnolias, Rosalía habla de su propia muerte tras un recorrido de lo humano a lo divino. Sin tristeza y sin rencor, la artista expone a través de la letra que ya ha alcanzado su propósito y asciende para encontrarse con Dios. "Tírame magnolias", repite en el estribillo.

La última estrofa de la canción, que cierra el disco, dice: "Algún que otro navajazo me he llevado de la vida / Ella a mí me desarmó y yo le estoy agradecida / Y lanzará azúcar moreno sobre mi ataúd / Y quedaros despiertos hasta que vuelva otra vez la luz / Promete que me protegerás / A mí y a mi nombre en mi ausencia / Yo que vengo de las estrellas / Hoy me convierto en polvo / Pa' volver con ellas".