El pequeño error de Rosalía al cantar 'La Perla' en el concierto por Palestina

Nadie esperaba ver a Rosalía en Act X Palestine, un concierto solidario con el pueblo palestino cuyos beneficios se destinarán a apoyar diferentes espacios culturales en este territorio. La catalana, que apenas ha concedido unas pocas actuaciones en directo tras publicar su disco LUX (2025), ha querido subirse al escenario del Palau Sant Jordi de Barcelona.

"Hoy especialmente es un honor subirse a este escenario. Muchas gracias por estar aquí y por invitarnos", ha dicho en catalán durante la interpretación de La Perla, la canción más popular de su último álbum. Precisamente, debido a su fama, la mayoría del público ha percibido un pequeño error en la letra.

En un momento del tema, Rosalía pronuncia unas palabras de forma hablada: "Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono / Sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?". Sin embargo, en su actuación en directo en Barcelona no ha conseguido realizar esta parte de La Perla correctamente.

"Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono / Sería para él una narrativa... / No referirse a él como icono, sería para él una narrativa lo que viene siendo... lo que viene siendo...", ha dicho entre risas. Según apuntan algunos fans, lo más probable es que se le haya olvidado decir la palabra reduccionista.

Eso es, sin duda, una pequeña anécdota dentro de una actuación con un importante trasfondo detrás, ya que la presencia de Rosalía ha aumentado el alcance mediático de este concierto benéfico por Palestina. A lo largo del evento, también han actuado Bad Gyal, Morad, Oques Grasses, Lluís Llach, Fermin Muguruza, Amaia o Yerai Cortés, entre otros artistas.