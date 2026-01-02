Pink, hospitalizada en Año Nuevo: "Dejo atrás todo mi dolor en 2025"

Pink (o P!nk) ha dado la bienvenida al 2026 desde el hospital. La cantante de éxitos como Just Give Me a Reason o What About Us ha deseado a sus seguidores un Feliz Año Nuevo con una noticia: su ingreso hospitalario por una intervención.

"Termino el año rindiendo homenaje a mi cuerpo, prestándole atención y arreglándolo. Puede que no sea un lifting facial elegante, pero me van a poner dos discos nuevos y relucientes en el cuello", ha comentado Pink, asegurando que su operación no es por motivos estéticos. "Una nueva cicatriz, un nuevo recordatorio de que valoro este cuerpo que tengo y lo uso al máximo. El rock and roll es un deporte de contacto", ha añadido este 31 de diciembre.

Junto a una imagen suya en la cama de un hospital, Pink ha compartido una larga reflexión para iniciar una nueva etapa vital en 2026: "Mientras estoy aquí, sola, en la víspera de Año Nuevo, en una habitación de hospital, mientras mi familia está feliz haciendo snowboard, sé que 2026 va a ser mejor porque esa es la decisión que he tomado", ha escrito en Instagram.

"Este año fue durísimo"

"Espero y rezo para que todas las personas puedan hacer ese deseo, tener esa elección. Sé que para algunos eso no es una realidad. Este año trabajaré para ayudar a preservar las decisiones de los demás: para ellos mismos, para sus familias y para esta misma búsqueda de la felicidad. Hagámoslo mejor para nosotros y para los demás. No tengamos miedo de cuidarnos y de cuidar a otros. Elijo la alegría y dejo atrás el dolor", ha añadido.

Adiós a un año doloroso

Pink ha tenido un año muy silencioso a nivel musical. En 2024, terminó su última gira de conciertos, y su último álbum de estudio data de 2023. Durante 2025, no estrenó ninguna canción nueva. "Dejo atrás todo mi dolor en 2025", ha dicho en su mensaje. "Este año fue durísimo para todos nosotros. Y en medio de todo eso, hubo tanta belleza. Y pude despertarme cada día, levantarme de la cama y seguir con mis asuntos. El asunto de amar a mis hijos y ayudarlos a seguir sus sueños. Mostrarles que la vida es una aventura o no es nada".

Respecto a su 2025, ha concluido: "Amar y reír, cocinar y bailar, llorar y gritar, perdonar y pedir perdón, y todo el resto de nuestra hermosa desprolijidad. Tanta belleza en medio de todo. Muchísimas más personas buenas en el mundo que malas. Me despedí de personas increíblemente importantes y le di la bienvenida a otras nuevas. Realicé sueños este año, así como también viví pesadillas".