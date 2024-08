Plácido Domingo vuelve a España tras las acusaciones de abuso sexual: relatos de acoso, denuncias y coacciones

Durante décadas, el tenor Plácido Domingo fue considerado una de las estrellas más brillantes de la lírica española y de la ópera del mundo. Fue Premio Princesa de Asturias de las Artes en 1991, tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, ha sido investido Doctor Honoris Causa por catorce universidades —desde la Complutense de Madrid hasta la Universidad de Nueva York, pasando por la Universidad de Oxford o la Universidad de las Artes de Philadelphia— y tiene siete premios Grammy.

El currículum y los reconocimientos del cantante, director de orquesta, productor y compositor español eran intachables y gozaba de una extraordinaria reputación artística y personal dentro y fuera de nuestras fronteras. Hasta que la resplandeciente estela que rodeaba al divo comenzó a ponerse en duda. En agosto de 2019, ocho cantantes y una bailarina denunciaron a Plácido Domingo por acoso sexual. Los hechos declarados tuvieron lugar durante tres décadas a partir de finales de los 80 en compañías de ópera donde el tenor ocupaba altos cargos y ocurrieron en vestuarios, habitaciones o en almuerzos de trabajo.

"Es un depredador"

Solo una de esas nueve mujeres accedió a revelar su identidad —las otras ocho prefirieron no hacerlo, pues aún estaban en activo o temían las represalias—. La mezzosoprano Patricia Wulf relató con detalle algunos de esos episodios de acoso. "Era muy tocón, siempre te agarraba la mano y te la estrechaba. Te besaba en la mejilla, a veces acercándose a los labios más de lo que querrías", contó en el programa Salvados. "Plácido Domingo es un depredador y sí fue agresivo conmigo y otras mujeres", sentenciaba la mezzosoprano.

Semanas más tarde, once mujeres más se unieron a las denuncias acusándole de "tocamientos no deseados, solicitudes persistentes de reuniones privadas, llamadas telefónicas nocturnas e intentos repentinos de besarlas en los labios". Según el testimonio de todas las denunciadas, el tenor las presionaba para tener relaciones sexuales ofreciéndoles trabajos o podía castigarlas profesionalmente cuando le rechazaban.

"Hay una tradición oral de advertir a las mujeres sobre Plácido Domingo", aseguraba una de las mujeres, y afirmaba que las recomendaciones que pasaban de unas a otras eran evitar la interacción con él, no tomar alcohol y quedar siempre para almorzar, nunca a cenar.

Associated Press, la agencia de noticias que destapó el escándalo, consiguió las primeras declaraciones del tenor. "Las acusaciones de estos individuos anónimos que datan de hace treinta años son profundamente preocupantes y, tal como se presentan, inexactas. Aun así, es doloroso escuchar que puedo haber molestado a alguien o haberlo hecho sentir incómodo, sin importar cuánto tiempo haya pasado y a pesar de mis mejores intenciones. Creí que todas mis interacciones y relaciones siempre fueron bienvenidas y consensuadas. Las personas que me conocen o que han trabajado conmigo saben que no soy alguien que dañaría, ofendería o avergonzaría intencionalmente a nadie. Sin embargo, reconozco que las reglas y los estándares con los que se nos mide (y se nos debería medir) hoy en día son muy diferentes a los del pasado. Tengo la suerte y el privilegio de haber tenido una carrera de más de 50 años en la ópera y me mantendré en los más altos estándares".

En febrero de 2020 se hicieron públicos los resultados de la investigación que puso en marcha el sindicato de ópera de Estados Unidos (AGMA) y que confirmaban las acusaciones: "El señor Domingo tuvo, de hecho, actividad inapropiada que va desde coqueteos hasta insinuaciones sexuales dentro y fuera del lugar de trabajo".

Cancelaciones, dimisiones y un bochornoso regreso a España

La reacción de Plácido Domingo a esa investigación no se hizo esperar y a través de un comunicado pidió perdón a las mujeres. "Me he tomado un tiempo durante los últimos meses para reflexionar sobre las acusaciones que varias compañeras han hecho en mi contra. Respeto que estas mujeres finalmente se sintieran lo suficientemente cómodas para hablar y quiero que sepan que realmente lamento el dolor que les causé. Acepto toda la responsabilidad de mis acciones", señaló el artista.

Pero las noticias sobre las acusaciones de abuso sexual y abuso de poder sobre el músico madrileño ya habían corrido por el mundo entre titulares y reacciones. Con su reputación en entredicho, Domingo dimitió como director general de la Ópera de Los Ángeles. "Mientras continúo mi trabajo para limpiar mi nombre, he decidido que es en el mejor interés de La Ópera que dimita como su director general y que deje mis actuaciones futuras", afirmaba en un comunicado.

También se sucedieron sin descanso las cancelaciones. No actuó en Tokio 2020 como estaba previsto, ni en Londres ni en Hamburgo. Y aunque él mismo decidió cancelar su participación en La Traviata del Teatro Real, así como otras representaciones en varios escenarios españoles, elMinisterio de Cultura, que dirigía Miquel Iceta, le vetó en los escenarios españoles.

Fue en junio de 2021, dos años después de que saltara el escándalo, cuando Plácido Domingo reapareció en Madrid, en una gala benéfica celebrada en el auditorio con el total apoyo de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. El tenor fue recibido entre aplausos y su actuación finalizó con una gran ovación de varios minutos.

Un año después, el 17 de julio de 2022, volvió al Teatro Real y, de nuevo, levantó los aplausos del público.

Un asiduo de Starlite

Pero antes de la vuelta al escenario operístico más importante de España, el tenor madrileño sorprendió a todos formando parte del cartel del Festival Starlite en 2021. El anuncio, además de críticas contra la organización –"Es todo un tema mediático contra él y ahí nosotros no entramos. Valoramos la calidad de los artistas", defendía la directora del evento—, generó mucha expectación y agotó las entradas, que no eran precisamente baratas.

Esa noche, Domingo y Marta Sánchez, otra de sus más firmes defensoras, protagonizaron un insólito momento cantando el himno de España que la excantante de Olé Olé había compuesto meses antes.

Al año siguiente, el artista madrileño volvió a formar parte del cartel del festival marbellí al lado de Ainhoa Arteta y, de nuevo, Marta Sánchez que acudió como artista invitada. La soprano fue una de las colegas que protegió públicamente a Plácido Domigo, impulsor de su carrera al inicio, cuando saltó el escándalo. "No tengo ni idea de si habrá flirteado y ligado. Esas cosas se hacían también antes y se siguen haciendo ahora, pero sé que no es un acosador, pondría la mano en el fuego", afirmó en una entrevista y señalaba en La Sexta que era víctima de "una especie de caza de brujas que desde luego no se merece".

Y este verano, el 13 de agosto, Plácido Domingo vuelve a incorporarse al cartel del festival Starlite Occident 2024. En esta ocasión, las entradas, que cuestan entre 109 y 469 euros, aún no están agotadas.