Plex comparte por primera vez una foto con Aitana

Después que de Aitana y Plex fueran vistos en el aeropuerto de Dubái, la confirmación de que se iban de vacaciones juntos no tardó en aparecer en redes sociales, y con ella una foto muy especial. La cantante y el youtuber se encuentran pasando el verano en Bali junto a los influencers Archie Ted y Ángela Mármol, quienes también mantienen una relación, además de otros amigos de ambos.

Los pasados días hemos podido ver todo tipo de filtraciones de este viaje a través de las redes de sus compañeros, incluida la villa de lujo en la que se alojan y los lugares que han visitado. Sin embargo, la imagen más especial de este viaje la ha publicado Plex, que por primera vez ha subido a redes una foto con Aitana.

Anteriormente, la cantante había publicado una foto con su pareja en su fiesta de cumpleaños, pero Plex no lo había hecho hasta ahora. Con esta imagen oficializa aún más la relación. La foto se encuentra dentro de un carrusel de Instagram donde aparece él como principal protagonista, aunque también sale su hermana, varios de los amigos con los que ha realizado su serie la Vuelta al Mundo y gente cercana a Aitana.

Las fotos de su viaje

Entre los compañeros de viaje de la pareja, hemos podido ver en las últimas semanas que no solo han sido amigos los que les han acompañado, sino también familia. Sin ir más lejos, los padres de Aitana y sus primos han querido formar parte de sus vacaciones.

En cuanto a los amigos, hemos podido verles tanto con amigos por parte de Plex como de Aitana, disfrutando en los yates y playas de Bali.

De Japón a Bali

Todo comenzó con una supuesta coincidencia en Japón, cuando Aitana estaba trabajando con Universal Music Japan y YoSoyPlex estaba creando contenido para su tercera Vuelta al Mundo como creador de contenido. Este encuentro pudo verse en un vídeo del youtuber, el mismo medio que la pareja utilizó tiempo después para dejar entrever a sus fans que tenían algo más que una amistad.

Pero esta historia de amor no terminó aquí, sino que la pareja volvió a ser vista en República Dominicana, mientras Aitana estaba de vacaciones con amigas y grababa el videoclip de 6 de febrero y el influencer continuaba con su viaje por el mundo. Después de esto, Aitana volvió a aparecer en el canal de Plex para despedir uno de los vídeos, concretamente en la habitación de su hotel.

Después aquello, pudimos verlos juntos en varios lugares y eventos como el cumpleaños de Aitana, algunos viajes a la playa, haciendo karting con los amigos y los conciertos de Aitana, los cuales trajeron bastante polémica por la actitud de Plex.